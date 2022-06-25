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Часть Украины накроет грозовыми дождями и усилится ветер: где зальет

Фото: погода в Украине будет с осадками и сильным ветром (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине в субботу, 25 июня, будет теплая и местами даже жаркая, в ряде регионов пройдут дожди с грозами, будет сильный ветер.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков Украинского гидрометцентра, а также на сайте Meteoprog.

Сухо будет на западе и севере страны, а также местами в центре. На остальной части территории страны ожидаются осадки.

В среднем температура воздуха составит в дневное время около +23... +28 градусов, а на Прикарпатье и Закарпатье столбики термометров поднимутся до 32 градусов. Ночью прогнозируется около +11... +16 градусов.

Прогноз в Украине на 25 июня - детальнее по областям

  • Погода в центральных регионах:

В Винницкой области облачно, но осадки не ожидаются. Температура воздуха днем около +22... +25 градусов.

В Черкасской и Кировоградской областях - дождливо, будут грозы. Температура воздуха днем +23... +26 градусов.

В Полтавской области облачно, с осадками. Температура воздуха днем +22... +24 градусов.

В Днепропетровской области пройдут дожди с грозами. Температура воздуха днем +24... +27 градусов.

  • Погода в западных регионах:

Во Львовской и Ивано-Франковской областях ясно и сухо. Температура воздуха днем ожидается около +26... +29 градусов.

В Волынской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях переменная облачность, без дождей. Температура воздуха днем составит около +25... +28 градусов.

В Хмельницкой области будет сухо, переменная облачность. Температура воздуха днем +24... +26 градусов.

В Закарпатской области переменная облачность, без дождей. Температура воздуха днем +29... +32 градусов.

  • Погода на севере Украины:

В Киевской и Сумской областях будет облачно, без осадков. Температура воздуха днем ожидается +23... +26 градусов.

В Житомирской и Черниговской областях переменная облачность, сухо. Температура воздуха днем составит около +24... +27 градусов.

  • Погода в восточных регионах:

В Харьковской области облачно, дождь и грозой. Температура воздуха днем +22... +25 градусов.

В Донецкой области пройдут осадки. Температура воздуха днем +24... +26 градусов.

В Луганской области переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха днем +25... +27 градусов.

  • Погода на юге Украины:

В Запорожской области пройдут грозовые дожди. Температура воздуха днем +23... +26 градусов.

В Херсонской области и в Крыму переменная облачность, будут осадки. Температура воздуха днем +22... +25 градусов.

В Одесской и Николаевской областях переменная облачность, дождь и гроза. Температура воздуха днем +26... +28 градусов.

Напомним, ранее мы рассказывали об ожидаемых изменениях погоды в Украине в новом прогнозе до конца июня.

А также писали, что перед этим синоптики дали прогноз погоды на июль.

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