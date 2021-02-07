Часть украинцев никогда не заболеет COVID-19: врач назвал их особенности

Некоторые украинцы никогда не заболеют коронавирусом, поскольку их иммунная система построена так, что "не пускает туда вирус".

Украинский врач-инфекционист Евгений Дубровский объяснил это врожденными факторами, и это подтверждено на практике. Некоторые люди даже при очень близком контакте с инфицированными так и не заболели COVID-19, пишет apostrophe.ua.

"Есть прослойка людей, которые не заболеют вообще. Их иммунная система построена так, что не пускает этот вирус. Он не может нигде прикрепиться или же быстро уничтожается неспецифическими врожденными факторами. На практике видим людей, которые не болеют, хоть реально имеют близкий контакт. Такое есть и среди врачей", - говорит он.

Дубровский рассказывает, что COVID-19 опасен своими осложнениями. При этом людей спасают не антибиотики, а кроворазжижающие препараты, которые важно начать принимать вовремя. Это связано с тем, что инфекция вызывает образование тромбов, микротромбов. Что чревато инсультами, инфарктами, а также тромбоэмболическими осложнениями в легких.

"Основная группа риска - пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, люди с избыточным весом, диабетом. Если семейный врач, даже не видя своих пациентов (что неправильно), оказывал правильные рекомендации - это могло спасти их от тяжелых последствий", - подытожил он.

Тем временем в Украине зафиксировано 3370 новых случаев коронавируса по состоянию на 7 февраля.

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