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Кто чаще всего умирает от коронавируса: известно, кто в зоне риска

Автор: Тетяна Самарук

Вакцинация от коронавируса снизила смертность среди пожилых людей. Однако, взрослые люди среднего возраста стали умирать чаще.

Специалисты говорят, что низкие показатели смертности у пожилых людей свидетельствуют о том, что вакцины помогают остановить серьезные заболевания, - пишет Daily Mail.

Как изменился возраст смертей

Так, уровень смертности среди людей в возрасте от 65 до 85 в сентябре 2021 года был на 0,66% ниже, чем за 10 лет до пандемии.

Однако, у людей в возрасте от 85 лет этот показатель еще лучше - на 1,7% ниже среднего за период с 2011 по 2020 год.

Ученые рассказывают, что уровень смертности людей старше 65 лет в Англии и Уэльсе опустился ниже уровня перед пандемией. Все благодаря успеху внедрения вакцинации от коронавируса.

Кто чаще умирает от коронавируса

Отмечается, что количество взрослых, а именно среднего возраста – от 45 до 64 лет – умирают на 7,5% чаще, чем обычно.

Все из-за того, что скачок смертности, который был во время второй волны, компенсировано. Поскольку люди старше 65 лет пережили пик, а сейчас защищены и были вакцинированы прежде всего.

По словам председателя комитета по прогнозированию смертности Института и факультета Актуарив в Великобритании Кобуа Дейнила, прививки наиболее уязвимых в начале пандемии, спасла больше жизней в целом. Также это уменьшило нагрузку на Национальную службу здравоохранения.

Ранее мы сообщали, кому придется пройти ревакцинацию от COVID.

Также мы писали, что врач назвал симптомы новой мутации вируса штамма "Дельта".

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