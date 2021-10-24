Кто чаще всего умирает от коронавируса: известно, кто в зоне риска

Как изменился возраст смертей

Так, уровень смертности среди людей в возрасте от 65 до 85 в сентябре 2021 года был на 0,66% ниже, чем за 10 лет до пандемии.

Однако, у людей в возрасте от 85 лет этот показатель еще лучше - на 1,7% ниже среднего за период с 2011 по 2020 год.

Ученые рассказывают, что уровень смертности людей старше 65 лет в Англии и Уэльсе опустился ниже уровня перед пандемией. Все благодаря успеху внедрения вакцинации от коронавируса.

Кто чаще умирает от коронавируса

Отмечается, что количество взрослых, а именно среднего возраста – от 45 до 64 лет – умирают на 7,5% чаще, чем обычно.

Все из-за того, что скачок смертности, который был во время второй волны, компенсировано. Поскольку люди старше 65 лет пережили пик, а сейчас защищены и были вакцинированы прежде всего.

По словам председателя комитета по прогнозированию смертности Института и факультета Актуарив в Великобритании Кобуа Дейнила, прививки наиболее уязвимых в начале пандемии, спасла больше жизней в целом. Также это уменьшило нагрузку на Национальную службу здравоохранения.