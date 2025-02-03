Коли їсти, щоб не набирати вагу? Дієтолог пояснила, як час прийому їжі впливає на наше тіло

Вплив часу прийому їжі на здоров'я

За словами дієтолога Ольги Безуглої, вивченням цього питання займається хронодієтологія. Дослідження у цій галузі показують, що харчові звички, синхронізовані з циркадними ритмами, допомагають зберігати здоров’я та підтримувати оптимальну вагу.

У когось більше, у когось менше, бо вплив мають і генетика, вік та стать. "Біологічні годинники" керуються генами, такими як CLOCK, BMAL1, PER3, які визначають хронотип, тобто коли організм найкраще засвоює їжу.

Крім того, з віком схильність до вечірніх прийомів їжі знижується, проте чоловіки частіше, ніж жінки, мають зміщений ритм харчування, споживаючи більше калорій у другій половині дня.

Пропуск сніданку пов’язаний із підвищеним ризиком ожиріння. Дослідження вказують, що люди, які не снідають, споживають більше калорій ввечері, що призводить до підвищеного рівня інсуліну та сприяє накопиченню жиру.

Коли найкраще їсти

Пізній прийом їжі, що порушує чутливість до інсуліну та може підвищувати ризик розвитку діабету 2 типу та серцево-судинних захворювань. Ідеальним варіантом є споживання основної кількості калорій у першій половині дня.

Кратність харчування також має значення. Дослідження показують, що регулярне харчування допомагає підтримувати стабільний рівень глюкози та зменшує ймовірність переїдання.

Оптимізація часу прийому їжі може значно покращити метаболічне здоров’я. Варто починати день зі здорового сніданку, зменшувати калорійність вечірнього раціону та дотримуватись стабільного режиму харчування.

Незалежно від того, скільки часу минуло з моменту останнього прийому їжі, якщо ви голодні, то їжте. Важливо визнавати свої сигнали голоду та реагувати на них. Сигнали голоду - це спосіб тіла повідомляти, що йому потрібна енергія, щоб почуватися та функціонувати якнайкраще.