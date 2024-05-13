Чарльз III призначив принца Вільяма головнокомандувачем бойової авіації Британської армії: як це образило Гаррі

Чарльз III надав Вільяму нове звання, яке образило Гаррі

Король Чарльз призначив принца Вільяма на важливу військову посаду, яка має тісні зв'язки з принцом Гаррі.

Річ в тому, що Чарльз III надав звання головнокомандувача армійської авіації своєму старшому синові на військовій церемонії в Центрі армійської авіації в Гемпширі.

У своїй новій ролі 41-річний Вільям тепер є лідером колишнього полку свого брата принца Гаррі.

Це призначення викликало суперечки, оскільки вважалося, що титул призначався Гаррі. Час оголошення про церемонію, зроблене минулого тижня, також викликало здивування, оскільки збіглося з поверненням Гаррі до Великобританії для короткого візиту, щоб відвідати святкування 10-ї річниці "Invictus Games Foundation" у соборі Святого Павла в Лондоні 8 травня.

Чарльз III надав Вільяму нове звання, яке образило Гаррі (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Король Чарльз вперше оголосив про призначення принца Уельського в серпні 2023 року. Окрім того, що він отримав звання головнокомандувача армійського повітряного корпусу, він також отримав звання начальника "RAF Valley" (його старого підрозділу з часів його служби) і звання обер-полковника мерсійського полку.

Монарх зустрів Вільяма перед вертольотом Apache, де він офіційно передав титул своєму синові. Після церемонії Чарльз і Вільям зустрілися з обслуговуючим екіпажем перед літаком.

Після цього Чарльз залишив захід, а принц Уельський залишився виконувати його перші зобов’язання в якості головнокомандувача армійського повітряного корпусу.

Також варто зауважити, що і Гаррі, і Вільям є навченими військовими пілотами, але в той час, як Гаррі служив в армійському авіаційному корпусі, принц Уельський три роки служив пілотом пошуково-рятувальної служби.

Чарльз III надав Вільяму нове звання, яке образило Гаррі (фото: instagram.com/theroyalfamily)