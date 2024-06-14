Чарівна паличка чи небезпечний продукт. Перукар розповіла правду про один з засобів для волосся

Чому скраб для волосся не дієвий?

За словами експертки, не треба вірити рекламі, яка стверджує, що скраб "щось зішкрібе з голови".



"Скраб - це серйозна штука, яка при неправильному виборі може подразнити шкіру та знищити її природній барʼєр. У подразнення можуть потрапити шкідливі бактерії, грибки та мікроорганізми", - написала Руслана.

Вона повідомила, що скраби бувають фізичні, хімічні, кислотні тощо.

Їх прописує лише трихолог після огляду.

"Не займайтесь самолікуванням і не створюйте проблем, де їх можна було б уникнути. Якщо пошкоджене полотно волосся можна відростити, то пошкодження шкіри голови доведеться серйозно лікувати!" - застерігає перукар.

За її словами, скраб можна порівняти з антибіотиками: приймати можна лише за рецептом лікаря, точно ті які він приписав, і обмежену кількість часу.



Перукар повідомила, що шампунь швидше впорається з очищенням, ніж скраб.

"Так задумано природою, що шкіра вміє самоочищатись, і робить це за допомогою шкірного жиру. Функція шампуню - вимити з волосся шкірний жир разом із забрудненнями, які він увібрав у себе. Тому що будь-який шампунь містить поверхнево-активні речовини, завдання яких - розчинити цей жир. Скраб їх не містить, тому і видалити бруд з голови не може", - резюмувала спеціаліст.