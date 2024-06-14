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Чарівна паличка чи небезпечний продукт. Перукар розповіла правду про один з засобів для волосся

Фото: Чи дієвий скраб для волосся (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Скраб для волосся дуже часто рекламується, як панацея для локонів. Виробники стверджують, що цей засіб врятує від жирності, надасть об'єм тощо. Але чи справді реклама відповідає дійсності?

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис перукаря Руслани Бєли в Instagram.

Чому скраб для волосся не дієвий?

За словами експертки, не треба вірити рекламі, яка стверджує, що скраб "щось зішкрібе з голови".

"Скраб - це серйозна штука, яка при неправильному виборі може подразнити шкіру та знищити її природній барʼєр. У подразнення можуть потрапити шкідливі бактерії, грибки та мікроорганізми", - написала Руслана.

Вона повідомила, що скраби бувають фізичні, хімічні, кислотні тощо.

Їх прописує лише трихолог після огляду.

"Не займайтесь самолікуванням і не створюйте проблем, де їх можна було б уникнути. Якщо пошкоджене полотно волосся можна відростити, то пошкодження шкіри голови доведеться серйозно лікувати!" - застерігає перукар.

За її словами, скраб можна порівняти з антибіотиками: приймати можна лише за рецептом лікаря, точно ті які він приписав, і обмежену кількість часу. 

Перукар повідомила, що шампунь швидше впорається з очищенням, ніж скраб.

"Так задумано природою, що шкіра вміє самоочищатись, і робить це за допомогою шкірного жиру. Функція шампуню - вимити з волосся шкірний жир разом із забрудненнями, які він увібрав у себе. Тому що будь-який шампунь містить поверхнево-активні речовини, завдання яких - розчинити цей жир. Скраб їх не містить, тому і видалити бруд з голови не може", - резюмувала спеціаліст.

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