Бывший пленник оккупантов шокировал рассказом об ужасах донецкого концлагеря

Журналист Станислав Асеев, переживший плен боевиков "ДНР", рассказал об издевательствах и пытках в тюрьме террористов "Изоляция" в оккупированном Донецке.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" он отметил, что этот бывший завод сейчас стал настоящим концлагерем, в котором "присутствует полный спектр военных преступлений".

"Мы имеем дело с разветвленной системой пыток, именно разветвленной. Мы имеем дело с изнасилованиями, как мужчин, так и женщин. Мы имеем дело с унижением человеческого достоинства. Были случаи, когда заключенных "Изоляции" забивали под нары и заставляли лаять, как собак. Мы имеем дело с принуждением к тяжелому физическому труду как на территории бывшего завода, так и за его пределами. То есть пленные строят полигон, пленных забирают в административные здания так называемого "Озера", где находится руководство "МГБ". Мы имеем дело даже с убийствами заключенных... Хотя слово "даже" здесь может и... не известно даже, что хуже - умереть, или находиться в таком состоянии", - рассказал он.

Бывший узник террористов отметил, что территорию "Изоляции" оборудовали под камеры, и особое значение там имеют именно подвалы - система бомбоубежищ еще с советских времен - в одном из которых сидел и он сам, а также есть подвалы для пыток: "то есть выделили отдельные помещения под пыточные".

Асеев также рассказал, что "Изоляцию" назвать тюрьмой или колонией точно нельзя - с учетом всех аспектов она напоминает именно концентрационный лагерь. И в отличие от нацистских там нет сегрегации по религиозному и национальному признакам - "там содержатся все, и вообще нет разделения, в том числе и по политическим мотивам".

"То есть я находился там 28 месяцев, и не было и дня, чтобы я не сидел с кем-то из так называемого "ополчения", - сказал журналист и писатель.

Асеев добавил, что ему приходилось там сидеть также с представителями серьезного криминала и с боевиками всех "воинских званий".

"Начиная от генерал-майора и до рядового, и с представителями всех их бригад и батальонов. Поэтому половина точно это так называемые "ополченцы" и боевики. Остальные - кто угодно", - рассказал он.

В прямом эфире Асеев зачитал фрагмент из своей книги о пережитых ужасах "Светлый путь. История одного концлагеря" о самоубийствах заложников в "Изоляции".

Журналист считает, что с администрацией этой гигантской пыточной не о чем говорить и назвал их классическими военными преступниками, которых должны разыскивать, пока они будут существовать.

Видео: Станислав Асеев рассказал о пережитых ужасах в донецкой "Изоляции"

Ранее сообщалось, что освобожденные из плена сделали заявление о других экс-заложниках, которые помогали оккупантам пытать.

Напомним, что прокурор Международного уголовного суда завершил изучение материалов о войне в Украине и инициировал начало расследования в деле по ситуации в Украине после российской агрессии.

Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о том, насколько готова инфраструктура для проведения массовой вакцинации.

Максим Степанов

Также биолог-генетик Александр Коляда рассказал о технологиях, которые использовались при создании вакцин против коронавируса.

Александр Коляда

А заведующая кафедрой эпидемиологии ЛНМУ Наталья Виноград прокомментировала страхи родителей, связанные с вакцинацией.

Наталья Виноград

Не обошлось и без скандалов. Так, например, предлагаем посмотреть на спор между народным депутатом Алексеем Гончаренко и министром Максимом Степановым о финансировании по проведению вакцинации в Украине.

Степанов и Гончаренко

Еще на прошлой неделе председатель Комитета ВРУ по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха рассказал про налоговые инициативы, которые спровоцировали протесты ФОПов, и о том, почему власть изменила свою позицию относительно их внедрения.

Дмитрий Наталуха