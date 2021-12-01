"Бывает и такое": танцор Поляковой показал окровавленное лицо

Макс Ежов, украинский хореограф и участник шоу-балета певицы Оли Поляковой, обеспокоил поклонников окровавленным лицом.
Фото крупным планом он опубликовал в Instagram.
"Бывает и такое!!" - подписал фото танцор.
Макс Ежов (фото: instagram.com/ezhov_maksim_)
При этом больше он ничего не сказал, несмотря на то, что у подписчиков было много вопросов и всем интересно знать, что же произошло.
Отметим, что многие считают, что синяки и кровь не настоящие, и это все грим.
Напомним, летом этого года в Киеве мужчина избил танцора шоу-балета популярной украинской певицы Нади Дорофеевой. После сильного удара 22-летний Евгений Гончаренко упал и ударился головой.
В итоге парень был в коме 15 дней. Ему сделали операцию и вставили в голову титановую пластину.
Мы также писали о том, что в Киеве избили известного уличного музыканта Дэнчика, настоящее имя которого Денис Опара. До этого ему угрожали из-за того, что он пел в центре города песни российского рэпера Моргенштерна.