"Бывает и такое": танцор Поляковой показал окровавленное лицо

"Бывает и такое!!" - подписал фото танцор.

Макс Ежов (фото: instagram.com/ezhov_maksim_)

При этом больше он ничего не сказал, несмотря на то, что у подписчиков было много вопросов и всем интересно знать, что же произошло.

Отметим, что многие считают, что синяки и кровь не настоящие, и это все грим.