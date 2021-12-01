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"Бывает и такое": танцор Поляковой показал окровавленное лицо

Новина українською →
Киев, Среда 01 декабря 2021 17:29
"Бывает и такое": танцор Поляковой показал окровавленное лицо Фото: Макс Ежов (instagram.com/ezhov_maksim_)
Автор: Роман Мирончук

Макс Ежов, украинский хореограф и участник шоу-балета певицы Оли Поляковой, обеспокоил поклонников окровавленным лицом.

Фото крупным планом он опубликовал в Instagram.

"Бывает и такое!!" - подписал фото танцор.

&quot;Бывает и такое&quot;: танцор Поляковой показал окровавленное лицо

Макс Ежов (фото: instagram.com/ezhov_maksim_)

При этом больше он ничего не сказал, несмотря на то, что у подписчиков было много вопросов и всем интересно знать, что же произошло.

Отметим, что многие считают, что синяки и кровь не настоящие, и это все грим.

  • Хорошо сделали грим;
  • Только вчера все было хорошо!!! Кто? Какой район?
  • Хороший гример;
  • Крутой мейк;
  • Максик, что с тобой?
  • Хороший мейкап;
  • Лучше бы это был пранк;
  • Что с вами?? Расскажите, что к чему. Мы же волнуемся;
  • Нос реалистично, а вот щеки как мейк;
  • Что случилось, с кем подрался?

Напомним, летом этого года в Киеве мужчина избил танцора шоу-балета популярной украинской певицы Нади Дорофеевой. После сильного удара 22-летний Евгений Гончаренко упал и ударился головой.

В итоге парень был в коме 15 дней. Ему сделали операцию и вставили в голову титановую пластину.

Мы также писали о том, что в Киеве избили известного уличного музыканта Дэнчика, настоящее имя которого Денис Опара. До этого ему угрожали из-за того, что он пел в центре города песни российского рэпера Моргенштерна.

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