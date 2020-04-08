Бюджет Украины изменили: сколько выделят на борьбу с коронавирусом

Правительство Украины внесло правки в бюджет и выделило деньги в Фонд борьбы с коронавирусом
Бюджет Украины 2020 потерпел изменения. Кабинет министров внес правки, и теперь Фонд борьбы с коронавирусом получит 66 млрд 342 млн грн. При этом Минздраву выделят 15,8 млрд грн.
Кроме того, правительство решило выделить деньги и на другие нужды. Минсоцполитики выделят 10,6 млрд грн. В Госфонд регионального развития вернут 4,9 млрд грн.
Напомним, что в Ивано-Франковске разгорается скандал после того, как родные умершего от COVID-19 рассказали, что врачи отказывались его госпитализировать и делать тесты на коронавирусную инфекцию.
Ранее сообщалось о том, что в одной из воинских частей в Ивано-Франковской области от коронавируса погибла военнослужащая. Женщину две недели лечили от ОРВИ.