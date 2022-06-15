Быстрый яблочный пирог "Три стакана": просто насыпьте все в форму и в духовку!

Яблочный пирог - быстрая и универсальная выпечка, которая придется по вкусу всей семье. Чтобы еще больше упростить рецепт, предлагаем обойтись без замешивания теста и даже взбивания вилкой.
Рецептом поделилась немецкий кулинарный блогер Leckere Minute.
Сделайте сухую смесь из манки, муки, сахара и разрыхлителя.
Натрите на крупной терке три яблока, добавьте туда ванилин и корицу, перемешайте.
Застелите пергаментом форму для запекания. Высыпьте на дно 1 стакан сухой смеси. Распределите половину яблока сверху. Снова насыпьте 1 стакан сухой смеси. Выложите оставшиеся яблоки и высыпьте оставшуюся сухую смесь.
Налейте сверху 1 стакан (200 мл) молока. Проткните тесто вилкой. Сверху залейте 100 г топленого масла.
Запекайте в духовке 40-50 минут при 180 градусах. Готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой.
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