Быстрое течение коронавируса: врач рассказал план успешного лечения болезни

Быстрое лечение коронавируса и отсутствие тяжелых осложнений болезни во многом зависит от того, как быстро заболевание было обнаружено. А также очень важно то, какое лечение назначит пациенту врач.

Генеральный директор Закарпатского центра легочных болезней Василий Скрип сообщил, что в Украине появились уже случаи мутировавшего коронавируса и он намного быстрее по своему течению болезни. Об этом медик сообщил в комментарии для Uzhgorod.net.ua

По словам Василия Скрипа, новые штаммы коронавируса нужно выявлять быстрее и лечить своевременно, чтобы избежать осложнений.

"В связи с тем, что сейчас наблюдаем более быстрый ход коронавируса, то самое важное — ничего не пропустить. То есть, ключевое слово его успешного лечения сейчас -"вовремя". Если раньше мы могли день-два еще раскачиваться, думать, то сейчас надо четко рассчитывать время: когда назначить противовирусное, когда остановить цитокиновый шторм, когда ввести иммуноглобулины, разобраться с антибиотиками", - отметил медик и добавил, что в Украине сейчас изменился подход к назначению пациентам антибиотиков.

"Раньше мы назначали два, а то и три антибиотика, не понимая — есть уже бактериальное осложнение или нет. Сегодня мы назначаем их только после объективных лабораторных данных, когда есть показания для антибиотикотерапии", - объяснил специалист.