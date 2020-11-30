Как быстро вылечить насморк без лекарств: самые эффективные способы

Насморк — один из самых распространенных симптомов респираторных заболеваний, таких как ОРЗ, ОРВИ, включая простуду, грипп и коронавирус. И чем он сильнее, тем становится сложнее дышать, снижается уровень комфорта и повышается раздражительность из-за необходимости постоянно бороться с ним. Как же все-таки его победить, но без использования лекарственных средств? Об этом пишет HealthLine.

Врачи предлагают 5 эффективных способов немедикаментозного быстрого устранения насморка. По их мнению, применяя их в комплексе можно также повлиять позитивно и на общее выздоровление.

1. Пейте горячий чай или любой другой напиток. Главное, чтобы он был горячим, но не обжигающим. Тепло и пар усиливают кровообращение в носоглотке. Результат — насморк отступает, дышать становится легче.

2. Просто пейте как можно больше жидкости. Учитывая пункт выше, лучше теплой — тогда эффект усилится. Но если под рукой есть только прохладные напитки или просто вода из кулера, подойдут и они. Суть в том, что, когда в организме не хватает воды, носу тоже нездоровится. Слизь становится более густой, ее слой утолщается — и это приводит к заложенности носа. Из-за этого в носу скапливаются бактерии, способные привести к таким заболеваниям как гайморит. Добавив жидкости, вы сделаете слизь более текучей, а ее слой — более тонким.

3. Примите горячий душ. Хороший вариант в том случае, если вам нужно быстрое облегчение. Как и ингаляция или горячий чай, душ эффективно приостанавливает течь из носа и устраняет ощущение заложенности.

4. Делайте теплый компресс для носа. Прикладывайте к носу смоченную в горячей (но не обжигающей!) воде салфетку на 2–3 минуты 3–4 раза в день.

5. Промывайте нос солевым раствором. Можно купить готовый солевой аэрозоль в аптеке, а можно приготовить его самостоятельно. Рецепт прост: добавьте ½ чайной ложки соли и щепотку соды в стакан (240 мл) теплой воды. Промывайте нос этим раствором 3–4 раза в день до полного исчезновения неприятных симптомов.

Насморк — это не самостоятельная болезнь, а всего лишь симптом. Чтобы избавиться от него окончательно, необходимо побороть саму причину его возникновения. Эффективнее всего это делается под руководством профессионального медика — терапевта или более узкого специалиста (лора, аллерголога). Существуют виды насморка, которые требуют немедленного обращения к врачу.

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