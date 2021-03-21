Как быстро распознать тромб: медики назвали опасные признаки

Сгустки, которые могут закупорить кровеносные сосуды и затруднить доставку крови по телу, называют тромбами. Образование тромбов очень опасно для жизни и здоровья человека. Своевременное распознание тромба может иногда даже спасти жизнь.

Тромбы вызваны слипанием различных белков и тромбоцитов и такой сгусток может закупорить кровеносные сосуды. Большинство тромбов образуется на руках или ногах. Есть отличительные признаки, которые позволяют заметить образование тромба именно по рукам.

Рука может отекать или становится слегка припухшей, могут быть небольшие судороги. Кожа на руке становится теплой на ощупь и более чувствительной. Могут появиться небольшие пятна с красным или синеватым оттенком.

"Сгустки крови образуются, когда клетки крови, называемые тромбоцитами, и различные белки заставляют кровь свертываться в полутвердую массу. Сгустки крови в руках классифицируются как первичные или вторичные, в зависимости от того, что привело к свертыванию крови", - объясняют специалисты.

Они отмечают, что если уже есть диагноз сгустка глубоких вен на руках, то основная цель лечения будет заключаться в том, чтобы остановить рост этого сгустка, облегчить симптомы и предотвратить перемещения тромба в другие органы.

Если же эти методы лечения не помогут решить проблему или сгусток имеет слишком большие размеры, то врачи могут порекомендовать удалить тромб.

Самым опасным осложнением образования тромбов является тромбоэмболия легочной артерии. В таких ситуациях тромб отрывается и попадает в легкие. А это может оказаться смертельным осложнением. Самые частые симптомы – внезапная одышка, колющая боль в груди. В таких ситуациях помощь врачей нужна немедленно.