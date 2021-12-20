Как в считанные секунды порезать яйца для салата: о таком способе мало кто знает

Куринные яйца достаточно популярный продукт в Украине. Их можно пожарить или сварить и добавить в салат. При этом бывают ситуации, когда необходимо быстро порезать варенные яйца для салата, но под рукой нет яйцерезки.
Как за несколько секунд можно порезать вареные яйца - читайте в нашем материале ниже.
Для работы понадобится вареные яйца, нож и чашка, в которую необходимо поместить яйцо. Далее быстрыми движениями ножа, от стенки к стенке, нужно измельчить яйца.
Разрежьте яйцо напополам и возьмите сетку-яйцерезку. Прижмите ее к яйцу, и она разрежет его на маленькие кусочки.
Как можно быстро порезать вареные яйца для салата (видео: YouTube)
Если вам нужно нарезать быстро много яиц. То положите их в посудину, возьмите картофелемялку (толкушку для пюре) и давите яйца.
@pactuxoma
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Необходимо взять варенное яйцо и поместить в сетку, а потом сдавливать, чтобы кусочки яйца проходили через сеточку.
@eda_bez_truda
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