Как в считанные секунды порезать яйца для салата: о таком способе мало кто знает

Куринные яйца достаточно популярный продукт в Украине. Их можно пожарить или сварить и добавить в салат. При этом бывают ситуации, когда необходимо быстро порезать варенные яйца для салата, но под рукой нет яйцерезки.

Как за несколько секунд можно порезать вареные яйца - читайте в нашем материале ниже .

Первый способ

Для работы понадобится вареные яйца, нож и чашка, в которую необходимо поместить яйцо. Далее быстрыми движениями ножа, от стенки к стенке, нужно измельчить яйца.

Второй способ

Разрежьте яйцо напополам и возьмите сетку-яйцерезку. Прижмите ее к яйцу, и она разрежет его на маленькие кусочки.

Как можно быстро порезать вареные яйца для салата (видео: YouTube)

Третий способ

Если вам нужно нарезать быстро много яиц. То положите их в посудину, возьмите картофелемялку (толкушку для пюре) и давите яйца.

Четвертый способ

Необходимо взять варенное яйцо и поместить в сетку, а потом сдавливать, чтобы кусочки яйца проходили через сеточку.