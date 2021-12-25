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Как быстро и легко почистить гранат без брызг: полезный лайфхак

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Суббота 25 декабря 2021 15:49
Как быстро и легко почистить гранат без брызг: полезный лайфхак Как быстро почистить гранат (pixabay)
Автор: Татьяна Самарук

Гранат - полезный продукт для укрепления иммунитета. Его зерна укрепляют здоровье, нервную систему и нормализуют давление. Единственный недостаток этого суперполезного фрукта - твердая кожура, которую трудно чистить.

Поэтому фудблогер Наташа Никандрова поделилась в Instagram лайфхаком, который позволит это сделать за 7 минут.

Так, девушка рекомендует налить прохладную воду в сосуд, срезать верхушку граната, сделать надрезы, где перегородки, раскрыть и почистить гранат в воде.

В результате все зерна останутся на дне, а весь мусор от него всплывет.

К тому же важно выбрать подходящий гранат. Вкусный и сочный фрукт должен отвечать следующим требованиям:

  • Он должен быть целым, без трещин и пятен;
  • Не рекомендуется, чтобы поверхность кожуры была гладкая, это признак недозрелого фрукта. Лучше, если кожура слегка подсушенная, обтягивает зерна так плотно, что они даже проступают под ней;
  • Свежий гранат не может мало весить, если он не тяжелый для своих габаритов, то скорее всего практически сухой внутри;
  • Не стоит зацикливаться на ярко-красной кожуре. Сорта граната с розовой кожурой не менее сладкие и сочные;
  • Особое внимание нужно обратить на часть с соцветием. Хорошо если она сухая, коричневая и сморщенная.

Кроме того, гранатовые зерна состоят из клетчатки, являются источником витамина Е, полинасыщенных кислот и растительных жиров. Они способствуют очищению организма, нормализации обмена веществ и работе желудочно-кишечного тракта, а также выводят токсины.

Как быстро и легко почистить гранат без брызг: полезный лайфхакКак быстро почистить гранат (pixabay)

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