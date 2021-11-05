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Как быстро легкая форма коронавируса переходит в тяжелую: врач шокировала ответом

Автор: Тетяна Самарук

Лечение коронавируса на раннем этапе является обязательным, ведь штамм "Дельта" очень быстро развивается и тяжелая пневмония может развиться за считанные часы.

Об этом заявила главный врач Николаевской областной больницы Светлана Федорова, сообщает "Николаевские новости".

По ее словам, коронавирус быстро мутирует.

"Я считаю что Дельта-штамм, который мутировал несколько раз, - очень быстро развивается. Поэтому если раньше в первой волне до тяжелых пневмоний и до дыхательной недостаточности люди доходили за 7-10 суток, то сейчас это могут быть считанные часы", - рассказала она.

Кроме того, врач добавила, что при нынешней волны пандемии кашель, высокая температура не такие, как были раньше, поэтому пациенты часто не обращаются к медикам и не лечатся.

Также она отметила, что на 3 и 4 сутки начинается удушье, падает сатурация и человек только тогда начинает лечение и может дойти до реанимационного состояния.

Основные симптомы коронавируса:

  • горячка;
  • кашель;
  • потеря обоняния и вкуса;
  • боль в горле;
  • боль в мышцах и суставах;
  • диарея;
  • покраснение или раздражение глаз;
  • затрудненное дыхание или одышка;
  • расстройство речи, потеря подвижности или спутанность сознания
  • боль в груди.

При наличии серьезных симптомов нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.

Ранее мы сообщали, что в Николаеве разъяренные родственники пациентки выломали дверь в больницу.

Также мы писали, что Минздрав увеличил коечный фонд для COVID-больных.

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