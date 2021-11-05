Как быстро легкая форма коронавируса переходит в тяжелую: врач шокировала ответом

Лечение коронавируса на раннем этапе является обязательным, ведь штамм "Дельта" очень быстро развивается и тяжелая пневмония может развиться за считанные часы.
Об этом заявила главный врач Николаевской областной больницы Светлана Федорова, сообщает "Николаевские новости".
По ее словам, коронавирус быстро мутирует.
"Я считаю что Дельта-штамм, который мутировал несколько раз, - очень быстро развивается. Поэтому если раньше в первой волне до тяжелых пневмоний и до дыхательной недостаточности люди доходили за 7-10 суток, то сейчас это могут быть считанные часы", - рассказала она.
Кроме того, врач добавила, что при нынешней волны пандемии кашель, высокая температура не такие, как были раньше, поэтому пациенты часто не обращаются к медикам и не лечатся.
Также она отметила, что на 3 и 4 сутки начинается удушье, падает сатурация и человек только тогда начинает лечение и может дойти до реанимационного состояния.
Основные симптомы коронавируса:
При наличии серьезных симптомов нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.
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