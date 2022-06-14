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"Был лучшим из нас": погиб Роман Ратушный - активист, защищавший Протасов Яр от застройщиков

На войны погиб Роман Ратушный (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во время войны с Россией погиб известный киевский активист, глава ОО "Защитим Протасов яр" и разведчик 93 ОМБР "Холодный яр" Роман Ратушный.

Об этом сообщили в его организации.

С первого дня полномасштабного российского вторжения Роман принимал участие в боях под Киевом, а затем уже в составе 93 ОМБР "Холодный яр" освобождал Тростянец.

В организации рассказали, что погиб Ратушный 9 июня в бою под Изюмом.

"Ромчик был лучшим из нас, смельчаком, который всегда был первым в любом бою и никогда не проявлял страха. Так случилось, что в его последнем бою, он был в разведдозоре в составе боевой группы и погиб во время выполнения боевой задачи", - говорится в сообщении.

Основным тезисом, который Роман просил помнить и распространять является: "чем больше русских мы убьем сейчас, тем меньше русских придется убивать нашим детям".

Военному 5 июля исполнилось бы 25 лет. Он был националистом всю жизнь и был участником Революции Достоинства в 16 лет.

"Мы становились, как организация благодаря ему. Несмотря на эту тяжелую потерю мы продолжим дело Романа, мы продолжим менять и развивать наше общество, нашу страну, мы продолжим бороться за Великую Соборную Украину. Мы обязательно построим парк в Протасовом овраге. Парк, где в честь Ромы высадим дуб. Парк, который уверены, будет иметь имя Романа Ратушного", - написали в организации.

В ОО добавили, что о дате похорон сообщат позже.

Карта для помощи (мамы):

  • 5168 7554 4793 7745 - Поваляева Светлана Вадимовна.

Роман Ратушный не дожил месяц до своего 25-летия (facebook.com/save.protas)

Кем был Роман Ратушный

В 2013 году Роман участвовал в акциях Евромайдана и пострадал от атаки Беркута в ночь на 30 ноября.

Уже в 2018 он возглавил инициативу "Защитим Протасов Яр", а в 2019 - одноименную общественную организацию. Инициатива нацелена на сохранение зеленой зоны в Протасовом Яру в центре Киева и недопущение застройки.

Конфликт между местными жителями и застройщиком обострился в начале мая 2019 года. Впоследствии Государственная архитектурно-строительная инспекция издала предписание, которое запрещало застройщикам продолжать строительство в зеленой зоне, а 27 июня 2020 года Киевсовет вернул земельному участку в Протасовом Яру статус зеленых насаждений.

Также в октябре 2019 года Роман Ратушный заявил об угрозах ему физической расправой и опубликовал записи соответствующих диалогов с заместителем председателя Офиса президента Андреем Смирновым, а впоследствии также Геннадием Корбановым.

По этому поводу Ратушный обращался лично к Зеленскому, а также генпрокурору Рябошапке, однако уголовное производство не было открыто.

Ранее мы сообщали, что оккупанты убили украинского журналиста Алексея Чубашева.

Также бывший британский военный погиб в боях за Северодонецк.

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