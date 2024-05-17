"Був журналістом". Наталка Карпа розповіла про свого коханого, який трагічно загинув

Українська співачка Наталка Карпа розповіла про своє перше велике кохання, який трагічно загинув за нез’ясованих обставин.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавиці Славі Дьоміну .

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Відповідаючи на питання ведучого, від чого загинув її коханий, артистка заявила, що це був нещасний випадок.

До такого висновку дійшли приватні детективи та державна служба.

"Він був журналістом. Як засвідчують свідки, які його бачили востаннє, він сидів з друзями. Можливо там хильнув зайвого. Його таксі привезла під будинок. Піднімаючись на другий поверх, він спотикнувся і впав на шафу", - шокувала подробицями трагедії Наталка.

Наталка Карпа (фото: instagram.com/natalkakarpa)

"У шафі були такі невеличкі скляні вітражі. Він розбив ліктем і рукою вітражик, який йому перерізав артерію", - додала вона.

А вже зранку, каже виконавиця, його знайшла мама.

Також Карпа розповіла, скільки вони з цим хлопцем були разом.

"Наша перша романтична зустріч - це був Новий рік. А ця вся історія трапилася в липні, тобто пів року. Я не скажу, що у нас були стосунки. Особисто для мене це було величезне кохання. Я якраз я закінчувала школу і вступала до університету. 18 років мені було", - зізналася співачка.

Загиблому ж журналісту, говорить Наталка, тоді було десь 25-26 років.