"Був справжнім професіоналом": на війні загинув відомий енергетик та військовий Олексій Хабатюк

4 травня на війні загинув ексзаступник голови департаменту енергоефективності "Нафтогазу" Олексій Хабатюк. Із травня 2022 року служив у лавах Збройних сил України.
Про це повідомила донька воїна Юлія Хабатюк в Instgaram.
За словами доньки, Олексій Хабатюк загинув внаслідок уламка від міни під час завдання в Бахмуті.
Відомо, що поховають військового у Києві. Про деталі рідні повідомлять згодом.
Колишній очільник НАК "Нафтогаз" Андрій Коболев Facebook написав, що про смерть військового дізнався ще вчора. Однак, він в це не повірив, тому нічого нікому не казав. Але зараз вже отримав офіційне підтвердження.
У понеділок, 1 травня, Хабатюк у соцмережі повідомив, що повертається до Донецької області, і оприлюднив відповідне фото.
Також у соцмережах на сторінці військового друзі шоковані від трагічної звістки та висловлюють співчуття рідним та близьким:
Герой України народився 19 вересня 1977 року. Цьогоріч йому мало виповнитися 46 років.
Відомо, що він вивчав енергетику і теплофізику в Київському політехнічному університеті. Починав працювати у сфері відновлювальної енергетики.
Також працював у Держагентстві екоінвестицій, очолював Фонд цільових екологічних інвестицій. П’ять років працював у департаменті енергоефективності "Нафтогаз".
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