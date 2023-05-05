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"Був справжнім професіоналом": на війні загинув відомий енергетик та військовий Олексій Хабатюк

На війні загинув Олексій Хабатюк (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

4 травня на війні загинув ексзаступник голови департаменту енергоефективності "Нафтогазу" Олексій Хабатюк. Із травня 2022 року служив у лавах Збройних сил України.

Про це повідомила донька воїна Юлія Хабатюк в Instgaram.

Що стало причиною смерті

За словами доньки, Олексій Хабатюк загинув внаслідок уламка від міни під час завдання в Бахмуті.

Відомо, що поховають військового у Києві. Про деталі рідні повідомлять згодом.

Колишній очільник НАК "Нафтогаз" Андрій Коболев Facebook написав, що про смерть військового дізнався ще вчора. Однак, він в це не повірив, тому нічого нікому не казав. Але зараз вже отримав офіційне підтвердження.

У понеділок, 1 травня, Хабатюк у соцмережі повідомив, що повертається до Донецької області, і оприлюднив відповідне фото.

Також у соцмережах на сторінці військового друзі шоковані від трагічної звістки та висловлюють співчуття рідним та близьким:

  • Це велика втрата для енергетичної галузі та її експертного середовища.Співчуваю рідним, близьким, друзям, колегам
  • Завжди дивував надзвичайними людськими якостями і високим професіоналізмом. Щирий, розумний, талановитий, таких небагато, на жаль
  • Олексію, ви були справжнім професіоналом і прекрасною людиною. Вічна світла памʼять. Найщиріші співчуття вашій родині
  • Знайомий з Олексієм Хабатюком вже понад 20 років. Час від часу дебатували про енергетику, клімат та політику. Професіонал з відміним відчуттям гумору та чуттям справедливості.

Що відомо про Олексія Хабатюка

Герой України народився 19 вересня 1977 року. Цьогоріч йому мало виповнитися 46 років.

Відомо, що він вивчав енергетику і теплофізику в Київському політехнічному університеті. Починав працювати у сфері відновлювальної енергетики.

Також працював у Держагентстві екоінвестицій, очолював Фонд цільових екологічних інвестицій. П’ять років працював у департаменті енергоефективності "Нафтогаз".

На фронті загинув Олексій Хабатюк (facebook.com/demchenkov)

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