Був людиною з великої літери. На фронті загинув відомий кінорежисер

Як повідомила кохана захисника, яка присвятила йому щемливий допис, Станіслава не стало 22 січня.

"Я принесла вам біль. Стас загинув. Пробачте - ті, хто знав його і любив. Кожного дня цієї війни - й у 2014, і три нескінченні останні роки, - я виймала з грудей своє серце й міцно стискала його в долоні: "Тримайся. Ми вистоїмо. Він вціліє. Все буде добре“. Зараз у мене в руці попіл і страшна пустка всередині. Немає карми, богів і справедливості. Є лише вибір кожного із нас, прості рішення звичайних людей, за якими рухається цей світ. Коли ми народжувалися, нам не сказали, що буде війна", - написала Лариса.

Станіслав Притула (фото: facebook.com/larisa.tytarenko)

"Ми дихали, жили, кохали, сміялися, мріяли. Та хтось вирішив: війна. І нас на ній буде вбито. Стас мав силу тримати правильний, чесний вибір, який рухав ту часточку Всесвіту, де він жив, до світла. Знайдіть в собі сили на щоденні правильні рішення. Щоби не марною була праця тих, хто тримав над нами небо й загинув. Вчора зранку, коли вже неможливо було дихати від жаху через тишу від тебе, чек-передбачення із вишуканою жорстокістю сповістив мене: "Я був у майбутньому і бачив вас щасливими“. За кілька годин мені сказали, що тебе не стало. Я дивлюсь на цей чек зараз. Нас бачили щасливими. Чуєте? Усіх нас. Зберіть сили та йдіть далі. Тільки не згубіть шляху. Прощавай, коханий. Чекаю на тебе у майбутньому. Там ми знову будемо щасливими", - додала вона.

На трагедію відреагувала голова Української гільдії режисерів Жанна Максименко-Довгич.

"Воїн, кінопродюсер, непересічна і небайдужа людина, загинув. Укотре ми втратили одного з тих, з ким пов’язували майбутнє країни, того, хто не боявся брати на себе відповідальність і саме тому з перших днів з початку повномасштабного вторгнення він був на війні, на передньому краї. Слів бракує. Це велика втрата для України, для українського кіно, для тих, хто зі Стасом працювали, хто з ним спільно боролися за справедливість", - прокоментувала загибель товариша жінка.

Станіслав Притула (фото: ffacebook.com/molodistkiff)

У Держкіно також не залишилися осторонь трагедії. На сторінці у Facebook режисера назвали "не лише митцем, але й Людиною з великої літери - чуйним, відданим своїй справі та глибоко небайдужим до того, що відбувається у світі".

Що відомо про Станіслава Притулу

Станіслав народився у Києві. Він здобув вищу освіту в Київському національному лінгвістичному університеті. Певний час працював у Держкіно, а згодом очолив відділ кіно в компанії FAMILY Production. Однак із початком повномасштабної війни без вагань долучився до захисту України.