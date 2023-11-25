"Був людиною честі". На війні загинув відомий український письменник та активіст

На фронті під час виконання бойового завдання загинув молодший сержант, письменник з Херсона та активіст Олександр Меньшов.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку видавничої групи "КМ Букс".
Олександр народився у 1977 році у Херсоні.
До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він займався письменницькою діяльністю і був автором детективних романів у жанрі альтернативної історії.
Олександр Меньшов (фото: Facebook-сторінка письменника)
Півроку після окупації Херсона чоловік прожив там разом із сім'єю, проте їм вдалося покинути місто і переїхати до Вінниці.
Після цього письменник приєднався до Збройних Сил України.
У видавництві "КМ Букс" нещодавно вийшла книга-щоденник Олександра під назвою "Я, Фокс і окупація".
Олександр Меньшов (фото: Facebook-сторінка письменника)
У цій книзі він ділився своїми переживаннями про сім'ю та про окупацію Херсона. Записи містили у собі особисті думки, історичні факти, а також розповіді від близьких і знайомих.
На жаль, сам захисник не дізнався про випуск своєї книги.
Меньшов загинув у результаті мінометного обстрілу поблизу Кліщіївки на Донеччині під час виконання бойового завдання.
Олександр Меньшов (фото: Facebook-сторінка письменника)
У нього залишились дружина та двоє неповнолітніх дітей.
"Олександр Меньшов був людиною честі, талановитим автором, щирим патріотом, що палав любов’ю до України та своєї сім’ї", - написали у "КМ Букс".
На трагедію також відреагувала скаутська організація "Пласт".
"Хоча чоловік не є пластуном, він долучався до діяльності організації. Поки Херсон був окупований, Олександр таємно проводив сходини онлайн для гуртка доньки Поліни, розповідаючи про історію України", - повідомив "Пласт".
Олександр Меньшов (фото: facebook.com/kmbooks.publishing)
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