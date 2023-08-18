"Було би добре, якби твій тато загинув на війні". Українські діти не хочуть повертатися в польські школи через булінг

Син українки в Польщі відмовляється йти до школи через образи та цькування від однокласників. За словами мами, вони побажали, щоб його батько загинув на війні. Але такі випадки непоодинокі.
Про це пише польське видання TokFM.pl.
Олена з Києва проживає із сином у Польщі. Вона та інші українські біженці починають частіше зіштовхуватися з мовою ворожнечі.
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Вона розповідає, що тепер її син не хоче повертатися до польської школи з вересня, адже боїться, що знову стане жертвою булінга.
Учні інших класів також чують неприємні на їхню адресу висловлювання.
Українка Ірина живе в Польщі понад рік і чує деяку критику, яка особливо стосується мови.
Коли Маргарет працює з вчителями в школах, розуміє, що проблема розпочалася саме зі словесного насилля.
Але й зазначає, що часом політики свідомо використовують саме мову ворожнечі та не борються з нею на державному рівні.
До речі, раніше ми розповідали, як захистити свою дитину від булінга та навчити самостійно стояти за себе.