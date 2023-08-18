"Було би добре, якби твій тато загинув на війні". Українські діти не хочуть повертатися в польські школи через булінг

Що сталося між українцями та поляками

Олена з Києва проживає із сином у Польщі. Вона та інші українські біженці починають частіше зіштовхуватися з мовою ворожнечі.

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Вона розповідає, що тепер її син не хоче повертатися до польської школи з вересня, адже боїться, що знову стане жертвою булінга.

Учні інших класів також чують неприємні на їхню адресу висловлювання.

Українка Ірина живе в Польщі понад рік і чує деяку критику, яка особливо стосується мови.

"Слова мають велику силу"

Коли Маргарет працює з вчителями в школах, розуміє, що проблема розпочалася саме зі словесного насилля.

Але й зазначає, що часом політики свідомо використовують саме мову ворожнечі та не борються з нею на державному рівні.