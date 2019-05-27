Буллинг в садике: сеть возмутила агрессивная воспитательница (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Травля ребенка в садике заставила киевлянку разобраться в ситуации

В Киеве воспитательница детского садика №151 грубо одергивала и ругала ребенка, пытаясь усадить на лавочку. Такое отношение вызвало возмущение жительницы столицы, которая прогуливалась с сыном на территории школы, которая прилагает к саду. Анна Волык просила женщину перестать, но воспитательница не хотела обращать на нее внимание, говорится в сообщении сообщества "Батьки SOS" на Facebook-странице.

После повторений вопроса сотрудница детсадика заявила, что Анна на самом деле ничего не видела, а затем ушла.

Женщина решила разобраться в ситуации, и отправилась в этот садик, который временно делит территорию с 486-м детсадом.

Фото: скрин с Facebook-страницы "Батьки SOS"

"Зашла я в здание на абум в первые двери, это оказалась та самая группа. Я достала телефон, чтоб сделать фото воспитателя и пойти с этим фото к заведующей, ведь работники сада не хотели говорить кто они (ни название группы, ни своих имен). Воспитатель увидев, что я достаю телефон убежала и спряталась в портомойку, успела сфоткать ее только со спины", - говорится в сообщении.

Фото: скрин с Facebook-страницы "Батьки SOS"

Женщина пообщалась с няней по этому инциденту, задала вопрос детям, обижают ли их, при этом "сначала они хором ответили что да, но кто-то ответил и нет".

"Я им сказала, что их никто не должен обижать, а если такое происходит, то нужно рассказывать родителям", - рассказала Анна.

Затем она пошла к заведующей, составила письменное обращение. Заведующей и методисту объяснила, что "я как мама не потерплю такого отношения к своим детям, сегодня чужой ребенок – завтра мой".

"Мы доверяем им самое ценное! Я не хочу, чтобы так называемые педагоги/воспитатели ломали психику наших детей. Я хочу, чтоб мои дети росли личностями, а не затюканными особами. Дети разные, дети бывают невыносимо сложными, но это задача педагогов найти подход, попытаться хотя бы! А вдруг получится, попробуйте?!" - написала она.

В комментариях к сообщению пользователи сети активно высказываются относительно ситуации и благодарят ее за не равнодушие.

Спасибо за неравнодушие! Побольше бы таких мам!

Спасибо за неравнодушие! Дети беззащитны перед такими горе-воспитателями и порой испытывают очень сильный страх. Вы не прошли мимо, заступились за ребенка, дали понять что он не один. Настоящая женщина, мама.

Проблема в том, что воспитатели просто выполняют роль надзирателей. По их пониманию, в их обязанности входит только то, чтоб дети жили "по уставу", их совершенно не заботит счастье детей и то, что каждый ребенок - самостоятельная личность;

Спасибо за то, что вы не прошли мимо и заступились за ребенка!

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