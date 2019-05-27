ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Буллинг в садике: сеть возмутила агрессивная воспитательница (фото)

STYLERЖизнь    27.05.2019 - 23:15
Буллинг в садике: сеть возмутила агрессивная воспитательница (фото)
Фото: коллаж РБК-Украина

Травля ребенка в садике заставила киевлянку разобраться в ситуации

В Киеве воспитательница детского садика №151 грубо одергивала и ругала ребенка, пытаясь усадить на лавочку. Такое отношение вызвало возмущение жительницы столицы, которая прогуливалась с сыном на территории школы, которая прилагает к саду. Анна Волык просила женщину перестать, но воспитательница не хотела обращать на нее внимание, говорится в сообщении сообщества "Батьки SOS" на Facebook-странице.

После повторений вопроса сотрудница детсадика заявила, что Анна на самом деле ничего не видела, а затем ушла.

Женщина решила разобраться в ситуации, и отправилась в этот садик, который временно делит территорию с 486-м детсадом.

Буллинг в садике: сеть возмутила агрессивная воспитательница (фото)

Фото: скрин с Facebook-страницы "Батьки SOS"

"Зашла я в здание на абум в первые двери, это оказалась та самая группа. Я достала телефон, чтоб сделать фото воспитателя и пойти с этим фото к заведующей, ведь работники сада не хотели говорить кто они (ни название группы, ни своих имен). Воспитатель увидев, что я достаю телефон убежала и спряталась в портомойку, успела сфоткать ее только со спины", - говорится в сообщении.

Буллинг в садике: сеть возмутила агрессивная воспитательница (фото)

Фото: скрин с Facebook-страницы "Батьки SOS"

Женщина пообщалась с няней по этому инциденту, задала вопрос детям, обижают ли их, при этом "сначала они хором ответили что да, но кто-то ответил и нет".

"Я им сказала, что их никто не должен обижать, а если такое происходит, то нужно рассказывать родителям", - рассказала Анна.

Затем она пошла к заведующей, составила письменное обращение. Заведующей и методисту объяснила, что "я как мама не потерплю такого отношения к своим детям, сегодня чужой ребенок – завтра мой".

"Мы доверяем им самое ценное! Я не хочу, чтобы так называемые педагоги/воспитатели ломали психику наших детей. Я хочу, чтоб мои дети росли личностями, а не затюканными особами. Дети разные, дети бывают невыносимо сложными, но это задача педагогов найти подход, попытаться хотя бы! А вдруг получится, попробуйте?!" - написала она.

В комментариях к сообщению пользователи сети активно высказываются относительно ситуации и благодарят ее за не равнодушие.

  • Спасибо за неравнодушие! Побольше бы таких мам!
  • Спасибо за неравнодушие! Дети беззащитны перед такими горе-воспитателями и порой испытывают очень сильный страх. Вы не прошли мимо, заступились за ребенка, дали понять что он не один. Настоящая женщина, мама.
  • Проблема в том, что воспитатели просто выполняют роль надзирателей. По их пониманию, в их обязанности входит только то, чтоб дети жили "по уставу", их совершенно не заботит счастье детей и то, что каждый ребенок - самостоятельная личность;
  • Спасибо за то, что вы не прошли мимо и заступились за ребенка!

Как сообщалось ранее, под Днепром школьницу на выпускном не пустили к праздничному столу из-за того, что семья четвероклассницы не сдала деньги на мероприятие. 

Также мы писали о том, что в Черкассах в городской гимназии №1, преподаватель музыки заставила разучивать учеников советские песни, из-за чего попала в громкий скандал.

Пытался свернуть шею: в супермаркете Киева неадекват напал на ребенка. Видео Избили метлой: киевские коммунальщики подрались с прохожими
Новости Украины Киевпреступлениядетский садбуллингинциденттравля
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь