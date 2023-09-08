Булінг у школі: юрист пояснив, що робити батькам у випадку знущання над дитиною

Що робити батькам, якщо з дитини знущаються у школі

"Батьки дитини, яка зазнала булінгу, можуть письмово повідомити про це директора школи, який своєю чергою має повідомити поліцію про такі обставини. Якщо директор цього не зробить, йому за статтею 173-4 КУпАП загрожує покарання у вигляді штрафу від 850 до 1700 грн або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням до 20% заробітку", - заявив адвокат.

Про випадки булінгу щодо їхньої дитини батьки можуть повідомити поліцію самостійно, звернувшись з відповідною заявою.

"Незалежно від того, хто повідомив про випадки булінгу, батьки чи директор, поліція має відреагувати на таке повідомлення, зібрати всі необхідні докази, які підтверджують такі обставини і, в результаті, скласти протокол, який надалі разом з доказами направити до суду", - пояснює Тетеря.

Як доказати факт булінгу

Доказами булінгу можуть бути письмові пояснення потерпілого учня, його однокласників, вчителів, які були свідками булінгу, батьків, якщо їм щось відомо про такі обставини. Також цих осіб можуть викликати до суду для надання показань, як свідків і їхні слова також вважатимуться доказами.

"Гарними доказами булінгу можуть бути відеозаписи та/або аудіозаписи відповідних подій, подивившись чи послухавши які, суддя зможе безпосередньо оцінити всі обставини та поряд з іншими доказами надати їм оцінку", - каже експерт.

Якщо з дитини знущалися через повідомлення, як докази можна надати відповідні скриншоти зі смартфона і за потреби підтвердити їх достовірність, показавши вміст смартфона у судовому засіданні.

"Для підтвердження психологічних чи фізичних наслідків булінгу доцільним буде надати відповідні медичні документи", - радить адвокат.

Яке покарання передбачене за булінг дитини у школі

За булінг статтею 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено покарання у вигляді накладення штрафу у розмірі від 850 до 1700 грн або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.

"Булінг вчинений групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення подвоює вказане покарання", - пояснює Тетеря.

А якщо булінг вчинений малолітньою або неповнолітньою особою віком від 14 до 16 років, вказані покарання призначаються батькам або особам, які їх замінюють.

Як часто на практиці карають за булінг

"Аналізуючи реєстр судових рішень, вбачається, що справ порушених за булінг в судах розглядається досить багато і багато з них закінчуються притягненням винних осіб до відповідальності. Однак, все-таки більшість справ закривається з причин неналежно складених документів поліцією і ненадання достатніх доказів", - говорить адвокат.

Тетеря радить батькам, дитина яких зазнає булінгу і які хочуть притягнути винних осіб до відповідальності, з самого початку звернутися до адвоката з метою супроводу всієї процедури порушення справи та її розгляду в суді.

"Це дозволить юридично проконтролювати поліцейських під час збору доказів та складення протоколу та надалі значно підвищить шанси на позитивний результат", - каже експерт.