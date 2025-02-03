"Були жовті очі та нігті". Зірка "Ліги сміху" зізнався, що пережив клінічну смерть

Так, у 16 років гуморист пережив важкий випадок лептоспірозу, що ледь не коштував йому життя. Під час купання в річці, де часто проходили корови, він отримав поріз на лобі, який став воротами для інфекції.

Через кілька днів його стан різко погіршився - відмовили печінка та нирки, а температура піднялася до 41 градусу. Лікарі не могли одразу визначити причину його хвороби, однак згодом поставили діагноз - лептоспіроз.

"Я був із зупиненим серцем 4 хвилини 27 секунд. Це пройшло десь тиждень після того, як я занурив голову у воду, до того моменту, як я захворів. Потім ще три дні поспіль ставало все гірше і гірше, і ніхто не міг зрозуміти, що зі мною. Ми викликали швидку, у мене була температура 41 градус", - поділився Кирило. Кирило Ганін (фото: instagram.com/kiril.ganin_club)

Коли молодий чоловік потрапив до лікарні, лікарі були шоковані результатами аналізів - рівень білка в крові був у 100 разів вищий за норму. Через відмову органів його серце зупинилося на кілька хвилин, і він пережив клінічну смерть.

"Цей період я пам'ятаю дуже уривчасто, бо більшість деталей розповідала мама. Вона дуже емоційна людина, все сприймає близько до серця. Ми їхали у швидкій, і я вже почав покриватися жовтими плямами. Знаєш, коли це не трупний колір, а коли жовч виходить з печінки та нирок. У мене були жовті очі, жовті нігті, і я почувався дуже погано", - розповів комік.

Кирило Ганін (скріншот з відео)

"Це було на початку літа, і я їду у швидкій. Кажу мамі: "Це я закінчив, здається, 10-й клас, і я хочу 11-й класний щоденник, знаєш, той, у якому багато анекдотів на кожній сторінці, як був із тигрятами, тільки з якоюсь машиною". Мама думає, що я просто брешу, вона не розуміє, що відбувається - літо, до школи ще три місяці. Мене привезли в лікарню, поклали під крапельницю, а тієї ж ночі у мене відмовило серце", - додав він.

Після реанімації Ганін прокинувся в лікарняній палаті, де лікар повідомив, що йому вдалося повернутися до життя. Мама дізналася про цей інцидент тільки після того, як син був виписаний з лікарні.

Після важкої хвороби його життя змінилося: він відмовився від алкоголю і навіть дотримувався суворої дієти.