"Були одружені всього 3 дні, а потім Андрій загинув": Бурмака зворушила піснею про героїв з "Азовсталі"

Пісня "Кохання сталь"

Андрій та Валерія одружилися в підземеллях оточеної "Азовсталі". Андрій зробив обручки з фольги, вони пообіцяли бути разом і в горі, і в радості.

Вони були чоловіком і дружиною всього три дні, а потім Андрій загинув. Але любов була і залишається.

"Це неймовірно щемка історія. Леся Шиденко та Григорій Попович написали пісню "Кохання сталь". І рідні захотіли, аби в ній звучав мій голос і моя душа. Мені було непросто адаптувати під себе мелодію і текст, я пропустила через себе історію, фактично, стала співавтором. А пам’ять про Андрія залишиться у віках. Пам’ять про героя", - говорить Бурмака.

Артистка наголосила, що саме 5 травня - річниця весілля Андрія і Валерії.

"7 травня 2022 року Андрія не стало. Всього три дні щастя було відміряно цим світлим людям, нашим українським героям. Їхній подвиг завжди залишиться в наших серцях", - поділилась співачка.

Також зазначається, що пісня стане саундтреком документального фільму "Азовсталь. Прихисток кохання" режисера Станіслава Сукненка.

А 13 травня прем‘єра пісні відбудеться у будинку кіно в Києві. На заході буде присутня Валерія, яку нещодавно звільнили з полону росіян, вона читатиме вірші.