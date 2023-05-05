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"Були одружені всього 3 дні, а потім Андрій загинув": Бурмака зворушила піснею про героїв з "Азовсталі"

Марія Бурмака презентує пісню про подружжя із "Азовсталі" (кадр з відео)
Автор: Василина Копитко

Марія Бурмака показала зворушливе відео на нову пісню "Кохання сталь". Ця композиція присвячена драматичній історії кохання та одруження захисників "Азовсталі" - спікера полку "Азов" Валерії Капріленко та воїна Андрія Суботіна. 5 травня відзначається річниця з дня їхнього одруження.

Історію трагічного кохання і про створення пам'ятної пісні - читайте в матеріалі нижче.

Пісня "Кохання сталь"

Андрій та Валерія одружилися в підземеллях оточеної "Азовсталі". Андрій зробив обручки з фольги, вони пообіцяли бути разом і в горі, і в радості.

Вони були чоловіком і дружиною всього три дні, а потім Андрій загинув. Але любов була і залишається.

"Це неймовірно щемка історія. Леся Шиденко та Григорій Попович написали пісню "Кохання сталь". І рідні захотіли, аби в ній звучав мій голос і моя душа. Мені було непросто адаптувати під себе мелодію і текст, я пропустила через себе історію, фактично, стала співавтором. А пам’ять про Андрія залишиться у віках. Пам’ять про героя", - говорить Бурмака.

Артистка наголосила, що саме 5 травня - річниця весілля Андрія і Валерії.

"7 травня 2022 року Андрія не стало. Всього три дні щастя було відміряно цим світлим людям, нашим українським героям. Їхній подвиг завжди залишиться в наших серцях", - поділилась співачка.

Також зазначається, що пісня стане саундтреком документального фільму "Азовсталь. Прихисток кохання" режисера Станіслава Сукненка.

А 13 травня прем‘єра пісні відбудеться у будинку кіно в Києві. На заході буде присутня Валерія, яку нещодавно звільнили з полону росіян, вона читатиме вірші.

Раніше ми писали про те, як Марія Бурмака характеризує російську культуру.

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