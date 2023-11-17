Була зіркою Instagram. У Києві померла знаменита коза Зіта, яка гуляла вулицями міста

У Києві трагічно загинула коза Зіта, яка була зіркою соцмереж Instagram та TikTok. Двох тварин дуже часто бачили біля Золотих воріт, Володимирської гірки та фунікулера.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на ТСН.

Що відомо про смерть кізочки Зіти

Так, спочатку новина про смерть кози з'явилася в одному з телеграм-каналів. Там стверджували, що тварину зарізали вночі 13 листопада. Надалі ця інформація не підтвердилася.

Зазначається, що до поліції зателефонував хтось і повідомив, що на Малій Житомирській виявлено тіло тварини без ознак життя. На місце прибули правоохоронці та задокументували подію.

"Було викликано ветеринара, який після огляду тіла повідомив, що смерть кози настала в результаті укусів іншої тварини, швидше за все - це собака", - розповіли в поліції Києва.

На думку ветеринара, кізочка померла після укусів собаки. У поліції зазначили, що доступ на територію Малої Житомирської був і інша тварина могла туди потрапити.

За словами правоохоронців, кілька місцевих жителів повідомили, що чули гавкіт собаки та шум. На жаль, кізочка загинула.

"Друга коза, за нашою інформацією, не постраждала", - повідомили у поліції.

Звідки у Києві взялися кози

Багато жителів та гостей столиці знали кіз, які кілька років жили в Києві. Їх власник Валерій сам із Харківської області, часто гуляв із ними в центрі.

Кізочки мирно жили у Києві (фото: facebook.com/vasyl.gorbal)

Вони охоче контактували з усіма бажаючими, а ті фотографувалися та годували їх смаколиками, спеціально заготовленими господарем.

Дві кізочки завжди несли радість і викликали посмішки на вулицях Києва. А молоко, яке вони давали, Валерій віддавав дітям безкоштовно. Для своїх господарів вони є членами сім'ї, яка поки що перебуває в шоковому стані.

Сам Валерій - переселенець і працює сторожем.