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Допомагала військовим та була "світлою людиною": померла відома дитяча письменниця та поетеса

Померла письменниця Марія Морозенко (фото: nspu.com.ua)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні 9 жовтня померла відома дитяча письменниця, поетеса та літературна редакторка Марія Морозенко. Точна причина смерті невідома.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост доньки на сторінці письменниці у Facebook.

Що відомо

Донька розповіла, що про усі деталі поховання письменниці вона повідомить пізніше.

"Шановні друзі. Світла та прекрасна людина Марія Морозенко сьогодні померла. Пізніше надам інформацію з приводу поховання", - йдеться у повідомленні.

Про смерть 54-річної Марії Морозенко сповістила й журналістка Ольга Мусафірова. За її словами, 8 жовтня письменниця приїздила до військового госпіталю, щоб привести волонтерський недільний обід.

"Тобто, учора, в неділю, вона в останній раз привезла до військового госпіталю волонтерський недільний обід. Як возила всі місяці цієї страшної війни. І хлопці, як завжди, дякували їй за материнську турботу і посміхалися, а вона їм казала - "До зустрічі!" - написала Ольга Мусафірова. 

Марія Морозенко (фото: facebook.com/morozenko.mariya)

Голова Національної спілки письменників Михайло Сидорожневський розповів, що Марія Миколаївна була завжди в центрі уваги - усміхнена, не байдужа до інших, дуже уважна до кожного хто звертався до неї за допомогою.

"Марія Морозенко назавжди залишиться в нашій пам’яті дуже світлою і чуттєвою людиною, талановитою поетесою і прозаїком, знавцем українського фольклору. Її раптова смерть приголомшує і вражає, адже нас залишила людина, яка була взірцем людських чеснот, багатовимірна і непересічна, яка мала дар слова і Боже благословення на щоденний важкий письменницький труд", - йдеться у повідомленні.

Марія Морозенко (фото: facebook.com/morozenko.mariya)

Чим відома Марія Морозенко

Марія Морозенко (справжнє прізвище - Мороз) - відома українська дитяча письменниця та поетеса, членкиня Національної спілки письменників України, літературна редакторка, філологиня, лавреатка багатьох літературних премій. Також вона очолювала Київську організацію НСПУ. 

У 2018 році Марія Морозенко стала лавреаткою премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки. У номінації "Літературні твори для дітей та юнацтва" переможцями визнали її повісті "Іван Сірко. Великий характерник", "Іван Сірко. Славетний кошовий". 

Марія Морозенко (фото: facebook.com/morozenko.mariya)

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