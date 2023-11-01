"Була на самому дні": у відомої української блогерки знайшли пухлину

Що сталось у житті блогерки

Дівчина розповіла, що за ці півтора року пережила чимало неприємних подій - у неї стався викидень, вона розлучилася з чоловіком, який зараз служить в рядах ЗСУ, а також у неї виявили пухлину.

За словами Мандзюк, їй довелося робити операцію. Однак про той страшний період їй досі нагадує шрам на шиї.

"Все добре, все супер. Але пухлину довелося оперувати два рази. Це все відбувалося протягом п'яти місяців. Ти одна, тому що поруч немає людини, яка є твоєю підтримкою", - розповіла Олена.

Також вона зазначила, що саме в той момент ухвалила рішення про розлучення з чоловіком. Зараз вона зізналась, що все це було на емоціях. Однак, в той період, за її словами, вона "була на самому дні".

Вона зазначила, чоловік намагався відговорити її, проте вона не піддалася.

"Я знаю, що йому це далося так само важко, як і мені", - додала Олена.

Олена Мандзюк (фото: скриншот)

Що відомо про Олену Мандзюк

Лєна Мандзюк почала вести блог 7 роки тому. У те, що з роками він перетвориться в бізнес - і не підозрювала, бо завела його для душі.

Зараз на сторінці блогерки 1 мільйон підписників. У блозі Instagram з мільйонною аудиторією основні теми - це мода, стиль життя, подорожі, здоров'я планети і тренування. Її канал на YouTube є одним із найпопулярніших україномовних каналів з тренуваннями в Україні.

У блогерки є донька Мірра та син Лад.

Олена Мандзюк (фото: instagram.com/elena_mandziuk)