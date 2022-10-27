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На Буковині 10-річний хлопчик продає пончики, щоб зібрати на тепловізор для бійця

На Буковині дитина продає пончики, щоб допомогти ЗСУ (Скріншот з відео)
Автор: Людмила Жукова

Давиду Никифоряку з Буковини лише 10 років. Але у свої роки він уже робить добрі справи. Так, хлопчик пече пончики за власним авторським рецептом і продає їх на місцевому ринку, щоб допомогти сусідові, який служить у ЗСУ, купити тепловізор.

Про добрі справи школяра розповіло "Суспільне".

Історія маленького героя

Давид гордо повідомляє, що за день може спекти до 200 пончиків. Їх продає ще теплими на місцевому ринку по 10 гривень за штуку.

"Я почав збирати гроші раніше, потім почалося навчання. Але зараз канікули і я знову почав пекти пончики для наших військових. Тому що не сидіти ж на канікулах цілий день за PlayStation, а так хоч чим допомагаю", – розповідає дитина.

Давид допомагає ЗСУ, продаючи пончики на ринку (фото: suspilne.media)

У серпні 2022 року Давид почав збирати гроші на баггі для військових – машини виготовляє його сусід Володимир Садик. Тоді зібрав майже 14 тисяч гривень.

У жовтні Давид продовжив збирати гроші на тепловізор для іншого сусіда. Під час осінніх канікул зібрав понад 5 тисяч гривень, у його планах зібрати 20 тисяч.

Давид сам пече пончики на кухні (фото: suspilne.media)

"Спочатку баггі, тепер тепловізори, може далі і на танк збиратиму, подивимося", - каже Давид.

Як ми раніше писали, український школяр розробив дрон-розвідник для пошуку мін.

А також розповідали про те, що у Львові школяр зібрав потужну зарядну станцію для ЗСУ.

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