На Буковине врачи тащили женщину на руках километр. Старенькая скорая "буханка" просто застряла

85-летняя женщина с микроинсультом нуждалась в неотложной медицинской помощи, но старенький УАЗ "буханка" (УАЗ-3962) не смог пробраться по бездорожью.

Фельдшер и водитель вынуждены были взять носилки и идти пешком к дому женщины, а затем нести ее целый километр.

Когда врачи прибыли к пациентке, она уже не могла подняться с кровати, ее состояние было тяжелым.

Врачам помогала нести женщину ее соседка. Пациентке успели оказать помощь, она чувствует себя гораздо лучше, и скоро готовится покинуть Черновицкую областную больницу и поехать домой.

"Мы не растерялись. Сразу взяли сумки, носилки. И знали, что женщину должны донести вниз", - рассказывает фельдшер.

Видео: На Буковине врачи тащили пациента на носилках

Для справки:

УАЗ "Скорая Помощь" (УАЗ-3962) создан на базе уазовского автобуса-буханки (УАЗ-2206).