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На Буковине 8-летний мальчик за рулем квадроцикла попал в ДТП: ребенок погиб на месте

STYLERЖизнь    10.09.2019 - 14:04
На Буковине 8-летний мальчик за рулем квадроцикла попал в ДТП: ребенок погиб на месте
Ребенок погиб в ДТП (Коллаж РБК-Украина)

Мальчик решил погонять по улицам, но не увидел несущегося на него автомобиля

В Черновицкой области в пгт. Красноильск произошла трагедия - под колеса автомобиля угодил 8-летний мальчик на квадроцикле. Как сообщает пресс-служба полиции, ребенок решил прокатиться на транспортном средстве по родной улице, но навстречу ему выехало авто, под колеса которого и попал ребенок. Ребенок умер в результате полуечнных травм.

Как сообщили очевидцы трагедии, водитель легковушки двигался с превышенной скоростью.

По результатам обследования на содержание алкоголя в крови с помощью алктестера Drager установлено, что водитель управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

На Буковине 8-летний мальчик за рулем квадроцикла попал в ДТП: ребенок погиб на местеНа Буковине 8-летний мальчик за рулем квадроцикла попал в ДТП: ребенок погиб на местеФото: Место трагедии, где погиб ребенок (cv.npu.gov.ua)

По факту ДТП следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проводится досудебное расследование.

Как мы ранее писали, школьный автобус по вине нервного водителя едва не попал под мчащийся товарный поезд на железнодорожном перезде во Львовской области.

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