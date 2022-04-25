Букмекеры обновили прогноз по победителю Евровидения 2022

Кто выиграет Евровидение 2022

Так, если несколько недель назад Украина возглавляла рейтинг на официальном букмекерском сайте Евровидения с беспрецедентными 35%, то по состоянию на сегодня шанс на победу KALUSH Orchestra оценивается уже аж в 41%!

Таким образом, все букмекерские конторы уверены в победе украинских артистов. А коэффициент на триумф Олега Псюка и Ко является рекордным за всю историю конкурса.

Ближайший конкурент нашей группы - итальянский дуэт Mahmood & Blanco - занимает вторую строчку. Им букмекеры дают всего 16% вероятности победы.

В топ-10 также могут попасть Швеция, Великобритания, Испания, Польша, Греция, Норвегия, Нидерланды и Австралия.

В то же время в голосовании меломанов на сайте конкурса KALUSH Orchestra занимает четвертую строчку. Сам фронтмен коллектива уверяет: даже попадание в топ-5 станет очень хорошим результатом для украинской команды.

Добавим, что песня Stefania тоже бьет рекорды. Трек по состоянию на 25 апреля набрал более 3,5 миллиона просмотров на официальном YouTube-канале конкурса, а также более шести миллионов на канале Суспільне Євробачення Eurovision Ukraine.

К слову, после вероятной победы украинской группы следующий конкурс - Евровидение 2023 - может пройти не просто в нашей стране, а в родном городе Олега Псюка - Калуше Ивано-Франковской области. По крайней мере, он задекларировал такое желание в интервью Суспільному.

Напомним, в Евровидении 2022 примет участие 40 стран. Полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а финал - 14 мая. Украина выступит в первом полуфинале под номером 6.