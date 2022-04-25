UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Букмекеры обновили прогноз по победителю Евровидения 2022

KALUSH Orchestra едут в Турин (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Уже в мае KALUSH Orchestra представят Украину на конкурсе Евровидение 2022 в Турине. Их песня Stefania уже полюбилась европейской публике, а потому наша группа имеет все шансы завоевать не только сердца, но и голоса меломанов.

Тем временем букмекеры уже обновили прогнозы относительно победителя нынешнего Евровидения.

Кто выиграет Евровидение 2022

Так, если несколько недель назад Украина возглавляла рейтинг на официальном букмекерском сайте Евровидения с беспрецедентными 35%, то по состоянию на сегодня шанс на победу KALUSH Orchestra оценивается уже аж в 41%!

Таким образом, все букмекерские конторы уверены в победе украинских артистов. А коэффициент на триумф Олега Псюка и Ко является рекордным за всю историю конкурса.

Ближайший конкурент нашей группы - итальянский дуэт Mahmood & Blanco - занимает вторую строчку. Им букмекеры дают всего 16% вероятности победы.

В топ-10 также могут попасть Швеция, Великобритания, Испания, Польша, Греция, Норвегия, Нидерланды и Австралия.

В то же время в голосовании меломанов на сайте конкурса KALUSH Orchestra занимает четвертую строчку. Сам фронтмен коллектива уверяет: даже попадание в топ-5 станет очень хорошим результатом для украинской команды.

Добавим, что песня Stefania тоже бьет рекорды. Трек по состоянию на 25 апреля набрал более 3,5 миллиона просмотров на официальном YouTube-канале конкурса, а также более шести миллионов на канале Суспільне Євробачення Eurovision Ukraine.

К слову, после вероятной победы украинской группы следующий конкурс - Евровидение 2023 - может пройти не просто в нашей стране, а в родном городе Олега Псюка - Калуше Ивано-Франковской области. По крайней мере, он задекларировал такое желание в интервью Суспільному.

Напомним, в Евровидении 2022 примет участие 40 стран. Полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а финал - 14 мая. Украина выступит в первом полуфинале под номером 6.

Ранее мы писали, что лидер группы O.Torvald, представлявшей Украину на Евровидении 2017, Женя Галич вступил в ряды ВСУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евровидение 2022KALUSH