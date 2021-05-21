Букмекеры обновили прогноз на финал Евровидения 2021: на каком месте Украина

Теперь британская контора "William Hill", ставки которой всегда очень близки к реальным результатам, назвали вероятным победителем группу Måneskin с песней "Zitti E Buoni" из Италии. Они сейчас занимают первую строчку рейтинга.

Далее в списке за коллективом следуют Франция, Мальта, Швейцария, Исландия.

Украина сейчас оказалась в шестой строчке рейтинга.

Скриншот прогноза результатов финала Евровидения 2021 (williamhill.com)

Напомним, что в предыдущем прогнозе букмекеров Украина занимала четвертую строчку рейтинга.

Италия, как и в прошлый раз, не изменила своих позиций и оказалась на первом месте.