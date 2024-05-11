Букмекери оновили прогнози перед фіналом Євробачення: Україна "вилетіла" з п'ятірки лідерів

Вже сьогодні відбудеться фінал Євробачення. І багатьох цікавить, хто ж переможе у конкурсі. А відповідь на це намагаються спрогнозувати букмекери, які постійно оновлюють прогнози.
Хто може перемогти на Євробаченні, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eurovisionworld.
Так, перемогу на Євробаченні усе ж пророкують Хорватії. У Baby Lasagna з його піснею "Rim Tim Tagi Dim", як вважають букмекери, є аж 42% на перше місце.
Друге місце може зайняти співачка Еден Голан з Ізраїлю. А третє - Nemo зі Швейцарії. До речі, саме йому спочатку пророкували перемогу, але потужний виступ "Бейбі Лазаньї" у першому напівфіналі усе змінив.
Хто переможе на Євробаченні (скріншот)
На четвертому місці може опинитися Франція, а на п'ятому - Ірландія. А Україна, яка протягом декількох днів впевнено трималася у "п'ятірці", нині опинилася на шостій сходинці.
Втім, прогнози букмекерів можуть швидко змінитися та не є правдивими на усі 100%. Переможців Євробачення визначать шляхом голосування, а тому фінальні результати можуть усіх здивувати.
Нагадаємо, раніше з'явився запис з мікрофонів Jerry Heil та alyona alyona на Євробаченні.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, Jerry Heil та alyona alyona чесно сказали, що думають про Євробачення.