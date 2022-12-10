Не будуть пекти очі за ноутбуком чи телефоном: як зберегти зір під час відключень світла

Як вберегти очі під під час відключень світла

Під час частих відключень світла фахівці радять дотримуватися таких правил:

Якщо ви працюєте за комп’ютером - уникайте цілковитої темряви. Важливо, що світла від одного монітору недостатньо для очей. Потрібно подбати про правильне альтернативне освітлення;

Варто обирати лампи й ліхтарі, що освітлюють кімнату рівномірним білим кольором. Це комфортне світло для очей, оскільки імітує денне освітлення. Необхідно, щоб світло рівномірно заповнювало кімнату, а не було спрямоване лише в одну точку;

Світло ліхтарів чи лам не має сильно світити в очі. Це може негативно вплинути на зір, викликати додаткове навантаження;

Уникайте кольорового освітлення, зокрема синього (декоративних світильників чи гірлянд). Таке світло небезпечне для здоров’я очей;

Щогодини варто робити 5 хвилинну перерву від гаджетів. Потрібно виконати вправи для очей (подивитися вгору, вниз та у різні сторони). Треба частіше дивитися вдалину - це допоможе вашим очам розслабитися.

Основні джерела енергії

Найкращий спосіб убезпечити себе від відключень електрики - це стати більш автономними і встановити сонячні панелі. Є кілька варіантів: від дахових або наземних для двору приватного будинку.

Від них можна підживити необхідну техніку у квартирі. Якщо немає змоги придбати панель, то можна завести бензиновий генератор або інвертор. Такий варіант підходить тільки для приватного будинку.