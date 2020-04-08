Как будут хоронить умерших от коронавируса: в Минздраве дали ответ

Коронавирус забрал уже жизни 52 человек, и в Минздраве рассказали о захоронении больных
Коронавирус в Украине зафиксирован уже у 1 668 человек, 52 из которых скончались. Всего во всем мире из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерло более 83 тысяч человек. В связи с пандемией Министерство здравоохранения установило правила для похорон умерших от COVID-19.
Минздрав рекомендует временно придерживаться следующих рекомендаций при проведении ритуальных обрядов:
Напомним, что Минздраве заявили, что о завершении карантина в Украине говорить пока рано. Инфекция продолжает распространяться с очень быстрой скоростью. При этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина находится на пороге пика пандемии коронавируса.
В свою очередь премьер-министр Украины заявил, что карантин может быть продлен до мая.