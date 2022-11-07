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Будьте уважні! Ці продукти можуть викликати головний біль та мігрень

Які продукти можуть викликати головний біль та мігрень (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Деякі продукти та добавки можуть спровокувати головний біль та мігрень. Американські лікарі склали список таких продуктів і закликали бути обережнішими з сиром, шоколадом, кавою та вином.

Які ще продукти можуть спровокувати головний біль, назвали у статті в MedicalNewsToday.

Як зазначають фахівці, продукти та їх інгредієнти можуть діяти як тригери для головного болю та мігрені приблизно у 50% людей.

До списку входять:

  • Аспартам - штучний підсолоджувач
  • Глутамат натрію - є в багатьох продуктах і фастфуді
  • Кофеїн
  • Алкоголь, особливо червоне вино
  • Шоколад
  • Деякі види горіхів
  • Дріжджі
  • Витримані сири
  • Мариновані або ферментовані продукти
  • Перероблене або в'ялене м'ясо

Як показало одне з досліджень у 2021 році, рослинна їжа стала тригером головного болю у 40% людей із 3935 осіб. Головний біль при цьому виникав протягом 1-2 годин після вживання їжі. І найчастішою причиною було вказано кавун - у 29% учасників.

Що таке мігрень?

Це поширене захворювання, на яке страждає майже 14% людей на планеті. Зазвичай проявляється дуже сильним головним болем з іншими симптомами - нудотою, загальною слабкістю, неможливістю працювати та навіть часом розплющити очі.

Лікарі рекомендують людям із частими мігренями завести щоденник харчування та спробувати з'ясувати, які саме продукти можуть провокувати головний біль.

Реакція у кожної людини може бути суто індивідуальною, і головний біль може з'явитися як майже відразу, так і через кілька годин.

Найчастіше біль з'являється після вживання алкоголю, їжі зі штучними підсолоджувачами, цитрусовими або переробленим м'ясом – ковбаса, хот-доги, гамбургери.

До речі, ми писали про те, які симптоми категорично не можна ігнорувати.

А ще розповідали про те, що лікарі назвали причини несподіваного запаморочення.

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здоровьеголовная больЗдорове харчування