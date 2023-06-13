Будьте пильні! Доктор Комаровський назвав 7 ознак шарлатанських ліків

7 ознак шарлатанських ліків

Особисті свідчення. Ефективність засобу підтверджується історіями успіху. Їх легко написати, і вони не замінюють наукових даних.

Швидка дія. Небагато захворювань лікуються швидко, нереалістичні терміни - характерна ознака обману.

Натуральність компонентів. Корисність природних складових та шкідливість "хімії" - поширений міф. Звернення до нього - привід недовіри.

Чудодійні засоби. Посилання на "науковий прорив", "секретну розробку", "оборонну технологію" у рекламі підозрілі. Справжні прориви в медицині завжди широко висвітлюються у пресі.

Теорії змови. Згадки про фармацевтичну промисловість та уряди, які приховують чудодійний засіб, використовують для маніпуляції покупцями.

Один продукт лікує безліч хвороб. Панацеї немає! Препарати, що "здатні" вилікувати широкий спектр захворювань, підозрілі.

Відсутність побічних ефектів. Не буває ефективних медичних впливів без побічних ефектів. Якщо їхня наявність заперечується - це підозріло.

Варто додати сюди ще одну важливу ознаку: відсутність реєстрації та сертифікації. Дієві препарати проходять обов'язкову реєстрацію та сертифікацію, що підтверджує їх безпеку та ефективність. Відсутність таких документів свідчить про недієвість (чи навіть небезпеку!) препарату.

Комаровський закликає усіх бути уважними і критично мислити перед придбанням будь-яких медичних препаратів.

Здоров'я є нашим найбільшим скарбом, тому варто відмовлятись від шарлатанських засобів та віддавати перевагу науково підтвердженим і довіреним методам лікування.