Будьте осторожны: Супрун перечислила симптомы опасного заболевания

Супрун объяснила, какие продукты могут вызвать опасное и смертельное заболевание
Уляна Супрун сообщила, что в регионы Украины отправилась самая крупная партия сывороток против опасного заболевания – ботулизма. Она напомнила правила безопасности, которые помогут избежать заражения этим опасным заболеванием и рассказала, какими симптомами оно проявляется.
Ботулизм – это пищевое отравление, которое возникает после употребления в пищу продуктов с ботулотоксинами. Возбудитель этого заболевания распространен в природе и образует чрезвычайно устойчивые к воздействию химических и физических факторов споры. Ботулотоксин – один из самых сильных в природе ядов и его смертельная доза для человека составляет всего 0,3 мкг.
Супрун перечислила продукты, которые не стоит употреблять, чтобы не заразиться ботулизмом:
Ботулизм - очень опасное заболевание (facebook.com/ulanasuprun)
Также Уляна Супрун рассказала о симптомах, которые появляются после отравления. Она отметила, что симптомы ботулизма проявляются через 7 -24 часа после употребления зараженной пищи.
"Если есть малейшее подозрение на ботулизм, немедленно обратитесь к врачу. Успех лечения зависит от ранней диагностики и правильного лечения. Лечение ботулизма в большинстве случаев сопровождается введением ботулинического антитоксина - препарата, содержащего антитела для нейтрализации токсина. Чем быстрее пациенту введут "противоядие", тем меньше рисков будет для здоровья, осложнений и необратимых последствий", - порекомендовала Супрун.
Напомним, ранее мы писали о том, что Супрун сделала неожиданное заявление об эмоциональном выгорании на работе.
А также рассказывали о том, что Уляна Супрун предупредила о вредности кальянов.