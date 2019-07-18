Будьте осторожны: астрологи назвали самые опасные знаки Зодиака

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые при сближении могут оказаться очень опасными. Они могут существенно повлиять на других людей своей энергетикой, характером и образом жизни. Их опасность иногда граничит с токсичностью.

Овны. Представители этого знака Зодиака опасны не только для окружающих, но и для себя самих, так как у них напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. Они обожают экстрим и приключение, и что самое страшное – они умеют убедить других людей, что им следует составить компанию в безумной затее. Также Овны страшные спорщики и готовы доказывать свою правоту в любой ситуации, поэтому они часто оказываются в центре конфликтов. Основная черта представителей этого знака – они добрые и милые, но так кажется только на расстоянии, вблизи – это опасный ураган.

Раки. Представители этого знака – злопамятные и мстительные. Если у вас был в прошлом конфликт с Раком – не сомневайтесь, он найдет возможность сделать вам какую-нибудь гадость. Они любят ставить людей в зависимое положение и диктуют свои собственные правила игры и условия. Если перед ними встанет выбор между финансовым успехом, карьерой, повышением или дружбой, то они всегда выберут первое. Для них друг – это человек, который может быть чем-то полезен и если человек для них бесполезен – то он автоматически выпадает из списка друзей.

Девы. Эти люди очень непредсказуемы, хотя многие считают их добродушными и отзывчивыми. Но если они долго вынуждены терпеть недостатки и выходки другого человека, то рано или поздно они взрываются и тогда дружбе приходит конец, а вокруг все усеяно осколками. Дружить с Девами можно, они будут верными и надежными, но нужно аккуратно просить у них совета, так как они славятся тем, что умеют поселить в душе неуверенность.

Самые опасные знаки Зодиака (Коллаж РБК-Украина)

Стрельцы. Представители этого знака Зодиака страшные манипуляторы и энергетические вампиры. С ними есть только два варианта взаимодействия – дружба или отсутствие любых точек соприкосновения, иначе есть риск постоянно находиться в плохом настроение. Они эгоистичны и прежде чем им довериться – стоит хорошо подумать. Они мастера лжи и лести и готовы воспользоваться любой ситуацией, чтобы достичь поставленных целей. Также они непредсказуемы в своих эмоциях – сегодня они милы, а завтра используют ваше расположение для своей наживы.

Козероги. У этих людей очень редко появляются близкие друзья, так как они сами любят быть в центре внимания. Они могут предать близкого человека и не испытывать при этом угрызений совести. Их характер поддается исправлению, но способны на это только те, кто сможет стать Козерогу близким другом. Они позволяют себе многое и при этом свято уверены, что выйдут сухими из воды. Спорить с ними не рекомендуется, особенно при посторонних, так как они упрямы и будут гнуть свою линию до конца, при этом будут ставить оппонента в неловкое положение.

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