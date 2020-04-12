Будьте осторожнее: ученые сделали новое открытие о коронавирусе

Коронавирус постоянно мутирует, чтобы преодолеть устойчивость иммунной системы
Коронавирус 2020 продолжает уносить одну за другой жизни людей. Чтобы предотвратить данную ситуацию, ученые стараются разобраться, откуда взялся вирус, как он распространяется и что с этим делать. Не так давно исследователи из Кембриджского университета составили карту генетической истории инфекции с декабря 2019 года по март 2020 и выяснили, что в мире распространяется три штамма COVID-19. Об этом информирует Daily Mail.
Исходный вирус, который передался людям от летучих мышей через ящериц, отнесли к типу А. Удивительным оказалось то, что он не был самым распространенным в Китае.
Тип A распространен в Австралии и США. Примерно две трети американских образцов принадлежали к типу А. В то время как эпицентр пандемии в Китае был в основном поражен типом В.
В Швейцарии, Германии, Франции, Бельгии и Нидерландах также идет распространение коронавируса типа B. Тип C произошел от типа B и пришел в Европу через Сингапур.
Анализ данных показывает, что оригинальный штамм коронавируса мог распространяться в Китае еще в начале осени 2019. А штамм B существовал уже в канун Рождества. Это означает, что вирус мутировал до того, как в Китае были зарегистрированы первые случаи заболевания.
Руководитель исследования доктор Питер Форстер предположил, что штамм С не мутирует, однако призвал относиться к его открытию с осторожностью, ведь вирусу свойственно изменять геном, чтобы преодолеть устойчивость иммунной системы в разных популяциях.
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