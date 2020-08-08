Будьте особенно внимательны: Комаровский рассказал, как распознать меланому

Меланома является злокачественной опухолью, которая встречается на открытых участках тела, подверженных воздействию солнечных лучей. Об этом на своем YouTube-канале сообщил Евгений Комаровский.

По словам доктора, существует два типа солнечных лучей, приводящих к повреждению кожи. Наиболее опасными считаются UVA-лучи. Именно они способствуют возникновению злокачественных образований.

Оказывается, даже пять солнечных ожогов в детстве увеличивают риск развития меланомы на 80%. Это довольно пугающая цифра, а потому следить за ребенком стоит начинать с самого раннего возраста.

Комаровский также перечислил признаки опасных родинок на теле. "Родинка должна быть круглой или овальной формы. Симметричной. Если она несимметричная, то показываемся доктору", - отметил врач.

Кроме того, ее края должны быть ровными. Доктор призвал особенно внимательно отнестись к невусам неоднородного цвета, а также к тем, у которых диаметр превышает шесть миллиметров.

"Последний пункт - динамика. Насколько быстро изменяются размеры. Родинка, которая быстро растет, нуждается в осмотре врача", - подытожил эксперт.

Исследования показали, что меланома чаще встречается и хуже протекает у блондинов и рыжеволосых и редко встречается у чернокожего населения, поражая у них обычно лишь кожу пальцев рук и ног или ладоней и подошв.

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