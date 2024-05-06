Будьте обережні! Саме ці шість частин тіла найбільше "люблять" кліщі

Сезон відпочинку на природі в Україні в самому розпалі й вже посипалися скарги після пікніків на укуси кліщів. Ці маленькі комахи ховаються у траві, кущах та на деревах і тільки й чекають моменту, щоб добратися до тіла людини.
Які частини тіла кліщі люблять найбільше та як правильно оглядати себе після прогулянки на природі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Gazeta.
Сезон активності кліщів припадає на квітень - листопад, але пік - це травень та червень. Ризик принести додому "незваного" гостя виростає у декілька разів. Кліщів багато не тільки за містом і у природі, а й на міських газонах, у парках.
Вони не стрибають з дерева та не наздоганяють свою жертву, але ці комахи настільки дрібні, що легко можуть заповзти на людину, коли та відпочиває на коцику чи лавочці.
Найбільша небезпека кліщів у тому, що вони можуть переносити збудників небезпечних захворювань, а під час укусу передавати їх людині. І таких хвороб - близько 150 видів.
У кліщів дійсно є улюблені ділянки тіла людини й саме на них вони сідають найчастіше. Це:
Як пояснюють лікарі-інфекціоністи, кліщі кусають свою жертву і в цей час випускають спеціальну рідину, щоб обезболити місце укусу. Потім вони поступово присмоктуються до цього місця. І перша ознака може з'явитися за 2-3 дні, коли місце укусу почне свербіти.
Тому варто оглядати себе дуже ретельно після відпочинку на природі та шукати тих членистоногих, які захотіли поласувати вашою кров'ю.
Вам потрібно буде хороше освітлення і бажано - помічник, який зможе подивитися ті ділянки, які ви побачити не можете. Також можна використовувати дзеркало.
Почніть огляд знизу, від ступень, і поступово піднімайтеся вгору:
Кліщ присмоктується повільно, занурюючи за допомогою хеліцерів голову в утворену капілярну калюжу крові та начебто "пірнає" туди, щоб добути їжу для потомства.
Жертва-носій, якою нерідко стають люди або собаки, необхідна самкам кліща лише для завершення життєвого циклу. Вона може пити кров від 2 до 7 днів, щоб отримати увесь необхідний обсяг.
Раніше ми писали про те, як правильно витягти кліща та чи треба його везти на аналіз.
А ще розповідали про те, що треба знати про хворобу Лайма та які в неї симптоми.