Будьте обережні! Саме ці шість частин тіла найбільше "люблять" кліщі

Чим небезпечні кліщі

Сезон активності кліщів припадає на квітень - листопад, але пік - це травень та червень. Ризик принести додому "незваного" гостя виростає у декілька разів. Кліщів багато не тільки за містом і у природі, а й на міських газонах, у парках.

Вони не стрибають з дерева та не наздоганяють свою жертву, але ці комахи настільки дрібні, що легко можуть заповзти на людину, коли та відпочиває на коцику чи лавочці.

Найбільша небезпека кліщів у тому, що вони можуть переносити збудників небезпечних захворювань, а під час укусу передавати їх людині. І таких хвороб - близько 150 видів.

Які частини тіла найбільше "люблять" кліщі

У кліщів дійсно є улюблені ділянки тіла людини й саме на них вони сідають найчастіше. Це:

Ділянка пахових западин

Пах

Анальні складки

Шия

Складки під молочною залозою

Розгинальна поверхня великих суглобів (тобто, колінний, ліктьовий)

Ділянка біля вушної раковини

Як пояснюють лікарі-інфекціоністи, кліщі кусають свою жертву і в цей час випускають спеціальну рідину, щоб обезболити місце укусу. Потім вони поступово присмоктуються до цього місця. І перша ознака може з'явитися за 2-3 дні, коли місце укусу почне свербіти.

Тому варто оглядати себе дуже ретельно після відпочинку на природі та шукати тих членистоногих, які захотіли поласувати вашою кров'ю.

Як себе перевіряти

Вам потрібно буде хороше освітлення і бажано - помічник, який зможе подивитися ті ділянки, які ви побачити не можете. Також можна використовувати дзеркало.

Почніть огляд знизу, від ступень, і поступово піднімайтеся вгору:

Лінія шкарпеток

Підколінна впадина

Нижня лінія спідньої білизни (пах)

Верхня лінія спідньої білизни

Живіт

Нижня лінія бюстгальтера

Верхня лінія бюстгальтера

Комір сорочки

Лінія волосяного покриву на голові

Вуха

Волосся та шкіра голови

Кліщ присмоктується повільно, занурюючи за допомогою хеліцерів голову в утворену капілярну калюжу крові та начебто "пірнає" туди, щоб добути їжу для потомства.

Жертва-носій, якою нерідко стають люди або собаки, необхідна самкам кліща лише для завершення життєвого циклу. Вона може пити кров від 2 до 7 днів, щоб отримати увесь необхідний обсяг.