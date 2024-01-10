Будете все пам'ятати! Нутриціолог розповіла, що допоможе покращити роботу мозку

Якщо ви часто забуваєте про свої обіцянки, справи, то варто звернути увагу на свій раціон та добавки для покращення роботи мозку. Варто знати, що допоможе ефективно підтримати роботу мозку.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram нутриціолога Віри Курин.
Фахівець каже, що 16% загальної маси мозку - це жир. Тому найкраща їжа для мозку - це жири (горіхи, Омега-3, чорний гіркий шоколад та, морська риба)
Підтримати роботу мозку допоможуть:
Заняття спортом пов’язані з покращенням як і фізичного, так і психічного здоров’я. У людей, які займаються спортом, нижчий ризик серцево-судинних захворювань і депресії.
У дитинстві фізичні вправи сприяють кращим показниками в школі та прагненню до пізнання. Натомість дорослим фізичні вправи допомагають підтримати когнітивні показники й забезпечити стійкість проти нейродегенеративних розладів, таких як деменція.
Сон є важливою складовою людського життя, але багато людей досі не розуміють взаємозв'язку між хорошим здоров'ям мозку та процесом сну. Під час сну мозок реорганізовується, перезаряджається і видаляє токсичні побічні продукти, завдяки чому підтримує себе у формі.
Окрім цього, сон дуже важливий для обробки переживань, підтримки імунітету, когнітивних та емоційних функцій й розумового відпочинку. Нестача сну знижує концентрацію пам’яті .
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