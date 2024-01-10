Будете все пам'ятати! Нутриціолог розповіла, що допоможе покращити роботу мозку

Що додати в раціон

Фахівець каже, що 16% загальної маси мозку - це жир. Тому найкраща їжа для мозку - це жири (горіхи, Омега-3, чорний гіркий шоколад та, морська риба)

Підтримати роботу мозку допоможуть:

Омега-3 жирні кислоти - вони підвищують когнітивні можливості мозку

Фосфоліпіди, які необхідні для синтезу і роботи клітинних мембран. Фосфатидилсерин забезпечує пластичність мозку, здатність концентруватись і логічно міркувати

Ашвагандха допомагає зменшити утворення амілоїдних бляшок і впоратись зі стресом

Бакопа допомагає відновленню холінергічної функції, однієї з ключових нейромедіаторних систем головного мозку

Q10 - сповільнює вікове старіння мозку та підтримує мітохондріальну функцію

PQQ - необхідна мозку для збільшення кількості мітохондрій та відповідає за роботу короткотермінової памʼяті

Магній укріплює синапси - нервові контакти

Як фізичні вправи впливають на здоров'я

Заняття спортом пов’язані з покращенням як і фізичного, так і психічного здоров’я. У людей, які займаються спортом, нижчий ризик серцево-судинних захворювань і депресії.

У дитинстві фізичні вправи сприяють кращим показниками в школі та прагненню до пізнання. Натомість дорослим фізичні вправи допомагають підтримати когнітивні показники й забезпечити стійкість проти нейродегенеративних розладів, таких як деменція.

Сон

Сон є важливою складовою людського життя, але багато людей досі не розуміють взаємозв'язку між хорошим здоров'ям мозку та процесом сну. Під час сну мозок реорганізовується, перезаряджається і видаляє токсичні побічні продукти, завдяки чому підтримує себе у формі.

Окрім цього, сон дуже важливий для обробки переживань, підтримки імунітету, когнітивних та емоційних функцій й розумового відпочинку. Нестача сну знижує концентрацію пам’яті .