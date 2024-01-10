Будете все пам'ятати! Нутриціолог розповіла, що допоможе покращити роботу мозку

Якщо ви часто забуваєте про свої обіцянки, справи, то варто звернути увагу на свій раціон та добавки для покращення роботи мозку. Варто знати, що допоможе ефективно підтримати роботу мозку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram нутриціолога Віри Курин.

Що додати в раціон

Фахівець каже, що 16% загальної маси мозку - це жир. Тому найкраща їжа для мозку - це жири (горіхи, Омега-3, чорний гіркий шоколад та, морська риба)

Підтримати роботу мозку допоможуть:

Омега-3 жирні кислоти - вони підвищують когнітивні можливості мозку

Фосфоліпіди, які необхідні для синтезу і роботи клітинних мембран. Фосфатидилсерин забезпечує пластичність мозку, здатність концентруватись і логічно міркувати

Ашвагандха допомагає зменшити утворення амілоїдних бляшок і впоратись зі стресом

Бакопа допомагає відновленню холінергічної функції, однієї з ключових нейромедіаторних систем головного мозку

Q10 - сповільнює вікове старіння мозку та підтримує мітохондріальну функцію

PQQ - необхідна мозку для збільшення кількості мітохондрій та відповідає за роботу короткотермінової памʼяті

Магній укріплює синапси - нервові контакти

Як фізичні вправи впливають на здоров'я

Заняття спортом пов’язані з покращенням як і фізичного, так і психічного здоров’я. У людей, які займаються спортом, нижчий ризик серцево-судинних захворювань і депресії.

У дитинстві фізичні вправи сприяють кращим показниками в школі та прагненню до пізнання. Натомість дорослим фізичні вправи допомагають підтримати когнітивні показники й забезпечити стійкість проти нейродегенеративних розладів, таких як деменція.

Сон

Сон є важливою складовою людського життя, але багато людей досі не розуміють взаємозв'язку між хорошим здоров'ям мозку та процесом сну. Під час сну мозок реорганізовується, перезаряджається і видаляє токсичні побічні продукти, завдяки чому підтримує себе у формі.

Окрім цього, сон дуже важливий для обробки переживань, підтримки імунітету, когнітивних та емоційних функцій й розумового відпочинку. Нестача сну знижує концентрацію пам’яті .