Будете готові до всього: кардіолог назвала ліки, які потрібно взяти у відпустку

Під час планування відпустки варто не лише прискіпливо шукати купальника, ай відповідально поставитись до підбору ліків. Є певний перелік, який варто взяти з собою у подорож.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кардіолога Наталії Іванюк.
За словами лікаря, в базовий список для аптечки у відпустку входять:
При отруєнні варто мати:
Травми, опіки:
Додамо, що препарат в Україні продається вільно, в іншій країні може виявитися рецептурним, коштувати набагато дорожче або бути відсутнім.
У ручну поклажу бажано брати тільки препарати, необхідні під час польоту (рідини повинні бути у флаконах об'ємом до 100 мл). Якщо ліків багато, основну аптечку упакуйте в багаж.
До того ж, коли прибудете на місце відпочинку, простежте за тим, аби дорожня аптечка стояла у прохолодному місці, щоб на ліки не падали прямі сонячні промені.
Перед тим, як зібрати аптечку в поїздку, варто перевірити:
Раніше ми повідомляли, хто та як може забрати ліки в аптеці за е-рецептом.
Також лікар називав топ непотрібних ліків для українців.