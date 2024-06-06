Будете готові до всього: кардіолог назвала ліки, які потрібно взяти у відпустку
Під час планування відпустки варто не лише прискіпливо шукати купальника, ай відповідально поставитись до підбору ліків. Є певний перелік, який варто взяти з собою у подорож.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кардіолога Наталії Іванюк.
Список ліків у відпустку
За словами лікаря, в базовий список для аптечки у відпустку входять:
- знеболювальні, вони ж жарознижувальні засоби (нурофен, парацетамол)
- засоби від алергії (кларитин, ніксар, цитрин)
- крем і мазь від сверблячки, особливо, коли покусали комарі (феністил, тридерм)
- краплі в ніс, якщо заклало, будь-які судинозвужувальні і обов'язково засіб типу аквамарісу, щоб промивати
- льодяники для горла
При отруєнні варто мати:
- від діареї (регідрон), якщо ситуація досить складна - лоперамід 4 мг.
- засоби від блювоти (метоклопрамід 4 мг)
- на фоні блювання може прорватися печія, відрижка (Фосфалюгель)
- від запору візьміть мікролакс
Травми, опіки:
- пантенол, рекомендую у вигляді аерозолю
- пластир, бинт, кровоспинна губка
- градусник, тонометр
- SPF засоби, щоб не згоріти
Додамо, що препарат в Україні продається вільно, в іншій країні може виявитися рецептурним, коштувати набагато дорожче або бути відсутнім.
У ручну поклажу бажано брати тільки препарати, необхідні під час польоту (рідини повинні бути у флаконах об'ємом до 100 мл). Якщо ліків багато, основну аптечку упакуйте в багаж.
До того ж, коли прибудете на місце відпочинку, простежте за тим, аби дорожня аптечка стояла у прохолодному місці, щоб на ліки не падали прямі сонячні промені.
Що зробити перед подорожжю
Перед тим, як зібрати аптечку в поїздку, варто перевірити:
- перевірити термін придатності препаратів, особливо, якщо берете їх із домашньої аптечки
- ознайомитися з умовами зберігання ліків: врахувати температурний режим
- по можливості замінити рідкі препарати на таблетки та порошки. Вони важать менше і, якщо розіб'ються, не заллють валізу
- не забути взяти рецепт. До рецептурних препаратів прикладіть правильно оформлений рецепт, або довідку від лікаря - пред'явіть митникам, якщо виникнуть питання
- збережіть оригінальне пакування та інструкцію. Це допоможе уникнути зайвих питань на кордоні та в будь-який момент мати доступ до дозування, способу застосування та міжнародної назви препарату
- ознайомитися з правилами перевезення ліків: для багажу та ручної поклажі вони різні
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