Будете готові до всього: кардіолог назвала ліки, які потрібно взяти у відпустку

Під час планування відпустки варто не лише прискіпливо шукати купальника, ай відповідально поставитись до підбору ліків. Є певний перелік, який варто взяти з собою у подорож.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку кардіолога Наталії Іванюк.

Список ліків у відпустку

За словами лікаря, в базовий список для аптечки у відпустку входять:

знеболювальні, вони ж жарознижувальні засоби (нурофен, парацетамол)

засоби від алергії (кларитин, ніксар, цитрин)

крем і мазь від сверблячки, особливо, коли покусали комарі (феністил, тридерм)

краплі в ніс, якщо заклало, будь-які судинозвужувальні і обов'язково засіб типу аквамарісу, щоб промивати

льодяники для горла

При отруєнні варто мати:

від діареї (регідрон), якщо ситуація досить складна - лоперамід 4 мг.

засоби від блювоти (метоклопрамід 4 мг)

на фоні блювання може прорватися печія, відрижка (Фосфалюгель)

від запору візьміть мікролакс

Травми, опіки:

пантенол, рекомендую у вигляді аерозолю

пластир, бинт, кровоспинна губка

градусник, тонометр

SPF засоби, щоб не згоріти

Додамо, що препарат в Україні продається вільно, в іншій країні може виявитися рецептурним, коштувати набагато дорожче або бути відсутнім.

У ручну поклажу бажано брати тільки препарати, необхідні під час польоту (рідини повинні бути у флаконах об'ємом до 100 мл). Якщо ліків багато, основну аптечку упакуйте в багаж.

До того ж, коли прибудете на місце відпочинку, простежте за тим, аби дорожня аптечка стояла у прохолодному місці, щоб на ліки не падали прямі сонячні промені.

Що зробити перед подорожжю

Перед тим, як зібрати аптечку в поїздку, варто перевірити: