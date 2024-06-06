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Будете готові до всього: кардіолог назвала ліки, які потрібно взяти у відпустку

Четвер 06 червня 2024 10:33
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Будете готові до всього: кардіолог назвала ліки, які потрібно взяти у відпустку Які ліки потрібно взяти у відпустку (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Наталія Іванюк

Під час планування відпустки варто не лише прискіпливо шукати купальника, ай відповідально поставитись до підбору ліків. Є певний перелік, який варто взяти з собою у подорож.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кардіолога Наталії Іванюк.

Список ліків у відпустку

За словами лікаря, в базовий список для аптечки у відпустку входять:

  • знеболювальні, вони ж жарознижувальні засоби (нурофен, парацетамол)
  • засоби від алергії (кларитин, ніксар, цитрин)
  • крем і мазь від сверблячки, особливо, коли покусали комарі (феністил, тридерм)
  • краплі в ніс, якщо заклало, будь-які судинозвужувальні і обов'язково засіб типу аквамарісу, щоб промивати
  • льодяники для горла

При отруєнні варто мати:

  • від діареї (регідрон), якщо ситуація досить складна - лоперамід 4 мг.
  • засоби від блювоти (метоклопрамід 4 мг)
  • на фоні блювання може прорватися печія, відрижка (Фосфалюгель)
  • від запору візьміть мікролакс

Травми, опіки:

  • пантенол, рекомендую у вигляді аерозолю
  • пластир, бинт, кровоспинна губка
  • градусник, тонометр
  • SPF засоби, щоб не згоріти

Додамо, що препарат в Україні продається вільно, в іншій країні може виявитися рецептурним, коштувати набагато дорожче або бути відсутнім.

У ручну поклажу бажано брати тільки препарати, необхідні під час польоту (рідини повинні бути у флаконах об'ємом до 100 мл). Якщо ліків багато, основну аптечку упакуйте в багаж.

До того ж, коли прибудете на місце відпочинку, простежте за тим, аби дорожня аптечка стояла у прохолодному місці, щоб на ліки не падали прямі сонячні промені.

Що зробити перед подорожжю

Перед тим, як зібрати аптечку в поїздку, варто перевірити:

  • перевірити термін придатності препаратів, особливо, якщо берете їх із домашньої аптечки
  • ознайомитися з умовами зберігання ліків: врахувати температурний режим
  • по можливості замінити рідкі препарати на таблетки та порошки. Вони важать менше і, якщо розіб'ються, не заллють валізу
  • не забути взяти рецепт. До рецептурних препаратів прикладіть правильно оформлений рецепт, або довідку від лікаря - пред'явіть митникам, якщо виникнуть питання
  • збережіть оригінальне пакування та інструкцію. Це допоможе уникнути зайвих питань на кордоні та в будь-який момент мати доступ до дозування, способу застосування та міжнародної назви препарату
  • ознайомитися з правилами перевезення ліків: для багажу та ручної поклажі вони різні

Раніше ми повідомляли, хто та як може забрати ліки в аптеці за е-рецептом.

Також лікар називав топ непотрібних ліків для українців.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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